Elsen Logistik baut in Ansbach Mehr Präsenz im Großraum Nürnberg

Elsen Logistik baut die Lagerkapazitäten im Großraum Nürnberg aus. Mehr Fläche in Ansbach für Siemens und Co. Was der Dienstleister plant.

Elsen Logistik will im Großraum Nürnberg wachsen. Dazu hat das Unternehmen im Panattoni Park Ansbach 22.000 der insgesamt 33.500 Quadratmeter angemietet. An September 2023 geht’s los. Was der Logistikdienstleister plant.

Strategischer Ausbau im Großraum Nürnberg

„Die Ansiedlung im Panattoni Park Ansbach ermöglicht es uns, unsere Präsenz im Großraum Nürnberg weiter auszubauen und strategisch zu wachsen“, erklärt Ralf Sauerborn, Geschäftsführer von Elsen Logistik. Neben den insgesamt 22.000 Quadratmeter Lagerfläche, in denen eine 1.600 Quadratmeter große Mezzanine-Fläche und insgesamt 17.500 Hochregal-Stellplätze entstehen, hat das Unternehmen auch 1.000 Quadratmeter Büroflächen angemietet. Jeder der beiden Hallenabschnitte ist mit 10 Rampen und einem ebenerdigen Tor ausgestattet. An dem neuen Standort, der direkt an die A6 sowie die B13 angebunden ist, sollen rund 30 neue Arbeitsplätze entstehen.

Mit Kunden wie Siemens weiter wachsen

Elsen ist bereits seit 2014 im Großraum Nürnberg aktiv – etwa als Logistik-Partner für den Siemens-Konzern. Im eigenen Multi-User-Warehouse im Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht bewirtschaftet der Dienstleister eine Fläche von insgesamt 19.000 Quadratmetern.