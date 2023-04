Elektrifizierte Trailer Krone auf Mission Possible

Krone will mehr als den CO2-Ausstoß der Transportbranche reduzieren. Auf der transport logistic 2023 stellt der Trailerhersteller aus Werlte am Stand 201/302 in Halle A6, deshalb nicht nur den hauseigenen, elektrifizierten Trailer vor.

Auf der transport logistic 2023 stellt der Krone nach eigenen Angaben das Nachhaltigkeitskonzept „Mission Beyond Zero“ in den Mittelpunkt seines Messeauftritts auf der transport logistic 2023 in München. Mit diesem will der Trailerhersteller aus Werlte durch die intelligente Kombination der Megatrends Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Elektrifizierung einen Beitrag für die Zukunft der Transportbranche leisten. Wie diese Mission im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit bereits heute realisiert werden kann, will Krone anhand des hauseigenen eTrailers demonstrieren, der auf dem Messestand 201/302 in der Halle A6 ausgestellt sein wird.

Krone und Trailer Dynamics präsentieren den Krone eTrailer

Mit dem eTrailer, den Krone gemeinsam mit Trailer Dynamics entwickelt hat, lasse sich der Dieselverbrauch und der CO2-Ausstoß der Sattelzugmaschine um bis zu 40 Prozent reduzieren. Hierbei kommt nach Angaben von Krone eine leistungsstarke eAchse zum Einsatz, die sowohl elektrifizierte als auch konventionelle Sattelzugmaschinen im Antrieb unterstützt und durch Rekuperation zudem Bremsenergie zurückgewinnt. So lasse sich CO2-Reduktion direkt im Fuhrpark umsetzen.

Weitere Messe-Highlights am Krone-Stand

Auf dem Messestand stellt Krone zudem den Profi Liner 5, ausgestattet mit Krone Achsen sowie Krone Telematics KSC ProPlus Dry vor. Ebenfalls am Stand 201/302 in Halle zu sehen: der Kühlauflieger Krone Cool Liner mit Doppelstock-Ausstattung, Celsineo-Aggregat und Krone Telematics ProPlus Cool Dialog.