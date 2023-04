Fliegl mit Messeneuheiten Schneller und sicherer an- und abkuppeln

Der Trailerhersteller Fliegl stellt auf der transport logistic 2023 sein neues Schnellkuppelsystem F-Con vor. Ebenfalls am Messestand 307 in Halle 6: das neue Containerchassis Vario V3.

Das Fliegl Containerchassis Vario V3, ist nach Angaben des Fahrzeugbauers ausgestattet mit einem Front-, Mittel-, und Heckausschub. Es eigne sich daher für den Transport aller gängiger Containergrößen darunter, 1x20 Fuß, 1x 30 Fuß, 2x 20 Fuß, 1x 40 Fuß, 1x 45 Fuß mit kurzem und langem Tunnel. Dabei bringe das Vario V3 ein Leergewicht von lediglich 4.700 Kilogramm auf die Waage. Darüber sei das Vario V3 ist mit kurzem Heck-Überhang konstruiert. Das erhört nach Angaben von Fliegl die Sattellast um bis zu 25 Prozent.

Niedrige Chassishöhe ermöglicht grenzüberschreitenden Transport

Nach Angaben von Fliegl ist das Vario V3-Containerchassis mit einer niedrigen Rahmenhalshöhe konstruiert worden, die laut Hersteller der Höhe der Containerverriegelung entspricht. Der Fahrzeugrahmen sei folglich so niedrig wie der Tunnel des Containers, wodurch sich das neue Fliegl-Containerchassis mit niedrigerer Aufsattelhöhe gefahren werden. Das hat Vorteile mit Blick auf Höhenbegrenzungen und kann somit auch für grenzüberschreitende Fuhren und Fahrten in die Schweiz eingesetzt werden.

Messeneuheit: Schnellkuppelsystem Fliegl F-Con

Foto: Fliegl Das Schnellkupplungssystem F Con von Fliegl ermöglicht ein schnelles An- und Abkoppeln und soll Unfälle vermeiden.

Ebenfalls auf dem Messestand 307 in Halle 6: Das neue Schnellkuppelsystem F-Con. Bei der Entwicklung habe Fliegl vor allem den Berufskarftfahrer im Fokus gehabt, der je nach Transportauftrag mehrmals am Tag Anhänger und Auflieger an- und abkuppeln muss. Der Fahrer muss dabei für jeden Kuppelvorgang hinter das Fahrerhaus klettern, um die Druckluftleitung für das Trailer-EBS und das Stromkabel an- und abzuziehen. Mit dem F-Con Schnellkupplungssystem seien dafür lediglich zwei Handgriffe notwendig. Das F-Con-System erhöhe damit die Arbeitsgeschwindigkeit, verringere die Verletzungsgefahr, reduziere den Kabelsalat, reduziere die Verwechslungsgefahr und sorge so für eine prozesssichere Verbindung zwischen Zugmaschine und Auflieger.