Ein perfektes Team Andreas Meixner und sein Tatra Phoenix 6x6

Andi ist sauer. Immer noch. Sein früheres Fahrzeug war laufend defekt. "Ich saß über Wochen auf der Couch und konnte nicht arbeiten, weil die Kiste ständig in der Werkstatt stand", erzählt er. Für einen Selbstständigen mit nur einem Betriebsfahrzeug eine Katastrophe.

Immerhin, rückwirkend hatte die Sache auch ihr Gutes. "Über Youtube bin ich dann auf den Tatra aufmerksam geworden. Das ist so einer, der fährt durch den Matsch und kommt durch die Wälder", schwärmt Andi. Ein echtes Arbeitstier. Auf Schnickschnack kann er gut verzichten. Wobei – so eine Kaffee-Abstellmöglichkeit oder ein Wasserflaschenhalter, das wäre schon toll. "Ich konfiguriere meine Lkw immer so, dass sie meinen Ansprüchen gerecht werden. Leider gab es beim Tatra keine Ledersitze oder ein Ablagetablett, von sonstigen Ablagen ganz zu schweigen. Auch so Standard-Geschichten wie Windabweiser sind Fehlanzeige." Also kullern während der Fahrt bei unserem Interview die Flaschen durch die Kabine. Andi wirft sie routiniert zurück ins Bett. Auch das ist eher etwas für weniger Anspruchsvolle. "Da ich nicht so groß bin, geht das", sagt er, und ergänzt: "Manchmal penne ich aber auch einfach im Hotel."