TGX-Flaggschiff von MAN Optimiert im Fernverkehr

Bis zu vier Prozent weniger Kraftstoff verspricht MAN beim abermals überarbeiten TGX. Genauer gesagt: Bei den TGX mit dem erneuerten 12,4-Liter-Sechszylinder D26, auf dessen Konto allein rund drei Prozent Ersparnis gehen sollen. Einen weiteren Prozentpunkt steuern laut MAN Detailverbesserungen an der Aerodynamik bei. Jene verteilen sich vor allem auf Gummiverlängerungen an Dachspoiler und Sideflaps, versiegelte Spalten an den Türverlängerungen sowie Blenden an den A-Säulen – ein nennenswertes Zusatzgewicht ergibt sich dadurch nicht. Wer wechselnde Trailer fährt, würde sich wahrscheinlich noch über eine Kurbel zur Verstellung des Dachspoilers freuen: An die Schienen mit insgesamt sechs Rasten geht es nur mit einigem Klettern heran.

Als zusätzliche Verbesserung empfiehlt MAN die äußere Sonnenblende, die schlanken Kamera-Arme statt Spiegel tun ihr übriges. Apropos Kameras: Charakteristisch für das MAN Optiview-System sind fünf Kameras, die sämtliche Spiegel ersetzen. Alle Bilder erscheinen auf den beiden Monitoren an den A-Säulen sowie (das der Frontkamera) auf dem Display in der Mittelkonsole. Damit unterscheidet sich die Münchener Lösung sowohl von Mercedes (am Actros sind Front- und Rampenspiegel noch dran) als auch von DAF: Dort kommt in der spiegellosen Version ein dritter Monitor für das Sichtfeld von Front- und Rampenspiegel zum Einsatz.