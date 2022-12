Praxischeck Viel Lob für den DAF XG

Tradition trifft Moderne: An einem heißen Sommertag steht ein futuristisch anmutender Sattelzug vor der altehrwürdigen Lagerhalle am Stammsitz der Spedition Diez. Lang gestreckte, dezent angeschrägte Kabine, viele Rundungen, Kameraspiegel, unter der Frontscheibe das Wortspiel und Firmenmotto "DIEZUVERLÄSSIGEN". Es ist einer von insgesamt zehn neuen DAF XG, die Andreas Diez, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, direkt auf der Nufam 2021 in Karlsruhe bestellt hat. Damals gehörten die neuen DAF-Baureihen zu den Highlights der Nutzfahrzeugmesse. Jetzt sind sie der Hingucker auf dem Speditionshof in Dettingen unter Teck – und auf den Touren der Fahrer.

Langjähriger DAF-Kunde

"Alle drei bis vier Jahre werden die meisten unserer Fahrzeuge ausgetauscht", erklärt Bereichsleiter Dario Mercadante und unterstreicht: "Moderne Lkw motivieren und helfen gegen den Fahrermangel." Da kann Reno Swoboda aus Dresden, der am Steuer des XG sitzt, nur zustimmen. Seit der Wiedervereinigung arbeitet er als Berufskraftfahrer, den Lkw-Führerschein hat er damals noch auf einem IFA L60 gemacht. "Jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr bei Diez – und habe schon ein neues Auto", freut er sich. Diez ist Stammkunde bei DAF und profitiert nicht zuletzt von sehr kurzen Service-Wegen – die einstige firmeneigene Werkstatt nebenan ist inzwischen DAF-Stützpunkt. Dort wurden bei allen zehn Diez-XG auch ein paar Ergänzungen nach Kundenwunsch vorgenommen: In der Lücke zwischen Abgasbox und Batteriekasten auf der Beifahrerseite hat der DAF-Partner einen zusätzlichen Staukasten aus Edelstahl platziert. Auf der Nufam mitbestellt, aber erst in Dettingen installiert, wurde überdies die Standklimaanlage. Zwischen Juli und September 2022 liefen die Sattelzugmaschinen zu: mit dem kleineren der beiden verfügbaren Motoren (MX-11, 330 kW/449 PS) und in Lowliner-Ausführung – daher ohne Seitenverkleidung.