Nach längerer Pause kündigt der Karten- und Navigationsspezialist TomTom ein neues Navi für den professionellen Einsatz in Transportern, Bussen und Lkw an. Das 7-Zoll-Gerät ist ab sofort für 449 Euro (inklusive MwSt.) erhältlich. Im August folgt eine 6-Zoll-Variante für 399 Euro und ab Herbst soll es das 7-Zoll-Navi dann auch mit 4G-Modul an Bord geben.

Mit mehr Rechenpower schneller reagieren

Das TomTom Go Expert verfügt nach Herstellerangaben über ein hochauflösendes Touchscreen-Display und einen neuen Prozessor, der das Gerät viermal schneller als den Vorgänger macht. Der stärkere Taktgeber im Inneren ermöglicht es, schneller auf aktuelle Änderungen zu reagieren. Ebenfalls schneller ist das WLAN-Modul und obendrein gibt's noch mehr Speicherplatz. Zusätzlich kommt das TomTom Go Expert erneut mit vielen Funktionen, wie einem intelligenten Routing für große Fahrzeuge sowie, wie gehabt, präzisen Verkehrsinformationen. Wobei sich, auch das ist nichts Neues, auch diesmal wieder alle Infos zum Fahrzeug und gegebenenfalls zur (Gefahrgut-)Ladung fürs Routing eingeben lassen

In Echtzeit am Stau vorbei

Foto: TomTom Das TomTom Go Expert kommt zunächst als 7-Zöller auf den Markt.

Die Standorte mobiler Radarkameras sowie Echtzeit-Updates sind nur auf Geräten mit aktivierten Echtzeitdiensten (Live oder TomTom Traffic) verfügbar. Wobei zu beachten ist, dass gemäß der neuen Straßenverkehrsordnung in Deutschland die Nutzung von Geräten untersagt ist, die die Positionen von fest installierten und mobilen Radarkameras anzeigen. Zu den sogenannten Live-Diensten gehören neben Echtzeitinformationen zum Verkehrsfluss sowie aktuellen Warnungen vor Radarfallen auch eine Funktion namens „Search & Go mit TomTom Places“. Letzte dient dem Finden von interessanten Orten in der Umgebung und hat daher wohl nur einen begrenzten Nutzen während des professionellen Einsatzes.

Mit dem Handy ins Netz

Bei dem aktuellen 7-Zöller sowie seinem kleinen Bruder ist keine SIM-Karte integriert. Um die Live- und Traffic-Dienste nutzen zu können, muss das eigene Smartphone mittels Bluetooth mit dem TomTom Go Expert verbunden sein – was unter Umständen zu Mobilfunkkosten führen kann. Wer das vermeiden will, der wartet besser bis Herbst, wenn das 4G-Modell an den Start geht. Dieses dürfte dann allerdings auch nochmals ein gutes Stück teurer sein.

