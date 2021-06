Als im März die Habbl-App von Fleetboard Logistics bei den Carbo Kohlensäure­werken ihren Dienst aufgenommen hatte, ging für deren IT-Leiter Christian Dreeser ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Ich hatte schon vor zehn Jahren den Wunsch, vieles zu automatisieren und papierfrei abzuwickeln“, berichtet er im Gespräch mit trans aktuell. Damals sei es schlicht an den technischen Möglichkeiten gescheitert.

Mittlerweile hält die Digita­lisierung unbestreitbar Einzug in die Logistik. Und was die Carbo-Gruppe, die im rheinland-pfälzischen Bad Hönningen ihren Stammsitz hat, gemeinsam mit Fleetboard Logistics umgesetzt hat, ist nach eigenem Bekunden State of the Art – also der aktuelle Stand der Technik.

Zeitersparnis von 90 Prozent

Foto: CARBO Kohlensäurewerke Christian Dreeser, IT-Leiter der Garbo Gruppe.

Die Vorteile liegen für Dreeser auf der Hand: Rund 90 Prozent an Zeitersparnis gebe es prozessseitig. Zudem könnten die Rechnungen jetzt unmittelbar nach der Lieferung gestellt werden. „Früher hat das bis zu zwei Wochen, teilweise sogar länger, gedauert“, berichtet der IT-Leiter. Hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Ein Blick hinter die Kulissen verdeutlicht, an welchen Stellschrauben die Carbo-Gruppe gemeinsam mit Fleetboard Logistics gedreht hat, um gleich mehrere Herausforderungen zu lösen, die in der Logistik aber häufig auftreten.