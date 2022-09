eActros LongHaul auf der IAA TRANSPORTATION Langstrecken-Stromer feiert Premiere

Die Anforderungen an ein Nutzfahrzeug unterscheiden sich in vielen Bereichen extrem von denen an einen Pkw. Ganz besonders wichtig ist aber die Lebensdauer der Komponenten. Schließlich spult so mancher Lkw in kurzer Zeit ein ganzes Pkw-Leben ab und ist danach gerade mal eingefahren. Ein entscheidender Faktor in der Elektromobilität ist der Energiespeicher. Die Batterie ist ein sehr teures Bauteil, gleichzeitig aber auch nicht unendlich haltbar. Das gilt für den Verteiler-eActros, viel mehr noch für den neuen eActros LongHaul mit einer Kapazität von üppigen 600 kWh aus drei Batteriepaketen.

Batterie soll 1,2 Millionen Kilometer halten

Hier positioniert sich Daimler jedoch mit einem Paukenschlag: Die Lebensdauer der Batterie soll einem Diesel-Lkw entsprechen. Sie soll 1,2 Millionen Kilometer halten, was einem Zeitraum von zehn Jahren entspreche. Möglich macht das einerseits eine im Vergleich zu Pkw-Batterien geringere Energiedichte, andererseits eine andere Zellentechnologie, als man sie gemeinhin aus Stromern kennt. Daimler setzt statt herkömmlicher Lithium-Ionen-Technik Zellen ein, die mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (siehe Kasten auf Seite 15) arbeiten, sogenannte LFP-Zellen. Diese sitzen in drei Modulen quer zur Fahrtrichtung im Leiterrahmen des eActros LongHaul.