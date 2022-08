E-Busse im Stundentakt Österreich setzt auf eCitaro

Der Mercedes eCitaro feiert Österreich-Premiere: Gleich elf Einheiten sind ab sofort für die Österreichische Postbus AG im Auftrag des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) im südlichen Weinviertel in Niederösterreich unterwegs. Ihr Auftrag: die Bahnhöfe Gänserndorf, Wolkersdorf und Mistelbach miteinander verbinden, und das im Stundentakt.

Acht eCitaro sind dafür auf zwei Linien nonstop in Betrieb, gleichzeitig werden zwei weitere eCitaro per Pantograph in Gänserndorf in kaum 30 Minuten mit bis zu 300 kW geladen. So sollen unproduktive Standzeiten vermieden werden. In der Nacht können die Elektrobusse dann in allen drei Orten aufgeladen werden, die Infrastruktur hierfür soll noch im August stehen.

Die eCitaro Solobusse für Österreich sind jeweils mit einem Rollstuhlplatz, einer Klapprampe an Tür zwei, einer geschlossenen Fahrerkabine, einer Fahrgastzählanlage und zwei TFT-Monitoren für Fahrgastinformationen ausgestattet. Mit dem Echtzeit-Kommunikationsmodul Bus Data Center von Omniplus ON können zudem ihre Betriebszustände – also beispielsweise der Ladezustand und die Restreichweiten – überwacht werden. Die Österreichische Postbus AG integriert die Fahrzeugdaten aus der Daimler Buses Cloud laut Hersteller in die eigenen Flottenmanagement-Systeme.