Deutscher Logistik-Preis 2022 BVL zeichnet Boxbay für Container-Lösung aus

Der Deutscher Logistik-Preis 2022 geht an die SMS Group. Mit Boxbay, einem Hochregallager für Container, das Flächenproblem gelöst. Was die BVL an der Lösung schätzt und wer sonst noch nominiert war.

Die Container-Flut nimmt zu und Häfen weltweit kommen an ihre Kapazitätsgrenze. Boxbay, ein Hochregallager für Container, soll hier Abhilfe schaffen. Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) zeichnet den Anlagenbauer SMS Group für diese Idee mit dem Deutschen Logistik-Preis 2022 aus.

Globaler Warenumschlag per Container

Rund 90 Prozent des globalen Warenumschlags erfolgt über den Seeweg – vieles davon in Container. Doch das Wachstum stellt die Häfen weltweit vor eine Herausforderung. Die zur Verfügung stehenden Flächen reichen nicht, um den Container-Umschlag reibungslos zu gewährleisten. In der Folge sind die Durchlaufzeiten zu zu hoch, ebenso wie die Lärm- und Lichtemissionen sowie die Energieverbräuche in den Terminals.

Pilotprojekt in Dubai mit DP World läuft bereits

Mit Boxbay hat Boxbay der Anlagenbauer SMS Group nun ein Konzept entwickelt, welches bereits bei einem Pilotprojekt in Dubai in Kooperation mit dem Logistiker DP World seine Potenzial unter Beweis stellt. Die Lagerkapazität des Containerterminals sei damit auf gleicher Fläche verdreifacht worden. Aber nicht nur das: Das aufwendige und unproduktive Umstapeln entfällt mit Boxbay komplett. Die Container können an mehreren Seiten von Boxbay ein- und ausgelagert werden. Ein umlaufendes Transportsystem, welches die Gassen untereinander verbindet, schaffe Flexibilität und Geschwindigkeit beim Umschlag, heißt es seitens der SMS Group.

Revolution des Container-Umschlags

„Wenn wir auf die Geschichte des Containers zurückblicken, hat sich seit seiner Einführung 1956 nichts Wesentliches geändert“, sagt Carsten Heide, Leiter Projektmanagement beim SMS-Tochterunternehmen Amova. Das wie ein Hochregallager funktionierende Boxbay-Konzept für Container sämtlicher Standardmaße ändert die Prozesse auf den Terminals seiner Meinung nach radikal: Zum einen könnten statt höchstens sechs Containern nun bis zu elf der Boxen übereinander gelagert werden. Vor allem aber liegen diese separat und nicht direkt aufeinander, sodass das Umstapeln mit Boxbay der Verganenheit angehört. Zusammen mit dem umlaufenden Transportsystem biete die Lösung daher mehr Flexibilität und Geschwindigkeit beim Umschlag.

Jury ist vom Boxbay-Konzept überzeugt

Das Boxbay-Konzept überzeugte die Jury und setzte sich klar gegen die Mitbewerber durch. Die Jury-Vorsitzende Dr. Ursula Weidenfeld hob in ihrer Laudatio hervor, dass das Projekt neben der Innovation auch den neueren Kriterien für den Deutschen Logistik-Preis erfülle: „Beim Boxbay-Projekt ist es am offensichtlichsten: Wir sehen eine Verdichtung von Containerflächen auf ein Drittel, Lärm- und Lichtschutz, Stromerzeugung über den eigenen Bedarf hinaus, die Einbindung existierender Hafenumschlagstechnologien und den wahlfreien Zugriff auf jeden Container. Obwohl Boxbay in Dubai noch eine Testanlage ist, erfüllt der gesamte Anlagenkomplex schon jetzt alle Kriterien und Ziele des Deutschen Logistik-Preises“, erklärte Weidenfeld.

Das sind die weiteren Finalisten

Iim Finale des Deutschen Logistik-Preises standen zudem die Konzepte von Volkswagen Group Components in Braunschweig sowie Heureka Business Solutions in Mannheim. Bei VW geht es um die Produktion und Logistik der Batteriesysteme für E-Autos. Angefangen vom Transport per Bahn und E-Lkw über das hoch automatisierte Materialfluss-System bis zu automatischen Verladungen. Heureka wiederum präsentierte eine Lösung für die Healthcare Logistik im Klinikum Mannheim. Dort geht es um die Optimierung der Intralogistik mithilfe künstlicher Intelligenz und eines digitalen Zwillings vor dem Hintergrund der besonderen Herausforderung eines großen Klinikbetriebs.

