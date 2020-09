Elektro-Lkw sind deutlich teurer als Diesel-Lkw. Daimler Trucks-Chef Martin Daum appelliert an die Bundesregierung, entsprechende Anreize zu setzen, wie er im Gespräch mit dem Branchenportal eurotransport.de erläutert.

eurotransport.de: Herr Daum, ­Daimler setzt neben der Batterie auch auf Wasserstoff. Die Vorstellung Ihres Konzeptfahrzeugs GenH2 Truck in Berlin war als entsprechendes Statement zu verstehen. Welche weiteren Botschaften sind damit verbunden?

Daum: Wir wollen deutlich machen, dass wir die Bekämpfung des Klimawandels sehr ernst nehmen und uns klar zu den Pariser Klimazielen bekennen. Daimler hat Ende des 19. Jahrhunderts den ersten Lkw erfunden, daher haben wir eine besondere Verantwortung, die Geschichte des Lkw erfolgreich fortzuschreiben, um nicht zu sagen: eine Verpflichtung. Dieses Event begleiten zu dürfen, war für mich daher ein besonderes Privileg. Wir signalisieren: Die Batterie und die wasserstoffbasierte Brennstoffzelle sind die künftigen Antriebstechnologien, beide auf vollelektrischer Basis und für beide gibt es einen Markt. Auch für unsere Kunden ist dieses Signal wichtig. Sie können sich keine suboptimale Lösung leisten und müssen wissen, in welche Antriebstechnologie sie investieren sollen.

Hätten Sie den Konzept-Lkw nicht gerne einem breiteren Publikum auf der IAA in Hannover vorgestellt?

Wir bedauern es natürlich, dass wir 2020 auf die weltgrößte Nutzfahrzeugmesse verzichten müssen. Gleichwohl war Berlin in diesem speziellen Fall wahrscheinlich genau die richtige Plattform – weil wir entsprechende Signale gezielt an die Politik und andere Akteure, etwa aus der Energiebranche, senden wollten.

Welche konkret?

Dass wir für die Energiewende die Entschlossenheit aller relevanten Akteure brauchen. Wir benötigen überzeugende Angebote von Herstellerseite, dafür sind wir zuständig. Aber parallel ist auch eine flächendeckende Tank- und Ladeinfrastruktur in Europa erforderlich. Das ist eine Riesenherausforderung und braucht die Unterstützung durch die Politik. Und drittens muss CO2-neutrales Fahren belohnt werden, auch dafür ist die Unterstützung der Politik unerlässlich. Sie hat wesentliche Stellhebel in der Hand, um die Entwicklung zum CO2-neutralen Fahren zu beeinflussen.

Welche Art von zusätzlichen Anreizen sollte die Politik setzen, um den Erwerb von Elektro-Lkw – sei es batterie-elektrisch oder in Verbindung mit einer Brennstoffzelle – zu begünstigen?

Eines ist klar: Lkw mit Elektro-Antriebsstrang werden signifikant teurer, nicht nur im Erwerb, sondern auch im Betrieb. Daher brauchen wir die Unterstützung der Politik und setzen unsere Hoffnungen auch auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Denn eine rein deutsche Lösung reicht nicht aus. Europaweit muss es in Richtung CO2-basierte Maut gehen. Anreize bedarf es in alle Richtungen – auch beim Aufbau und Betrieb der Tank- und Ladeinfrastruktur. Wer hier beginnt, muss erst einmal mit homöopathischen Verkaufsmengen leben; das kann sich anfangs nicht rechnen, sondern ist erst einmal ein Zuschussgeschäft.

Apropos Tankinfrastruktur: Warum gehen Sie mit flüssigem Wasserstoff einen Sonderweg, verkompliziert das nicht den Aufbau eines Tankstellennetzes?

Ich würde flüssigen Wasserstoff nicht als Sonderweg bezeichnen. Der Brennstoffzelle ist es völlig egal, ob sie den Wasserstoff flüssig oder gasförmig aufnimmt. Wir können beides. Flüssiger Wasserstoff ist langfristig aber der bessere Weg, weil er eine höhere Energiedichte und damit Reichweite aufweist. Auch die Rückmeldung, die wir von der Mineralölindustrie bekommen, heißt: Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Betankung führt am flüssigen Wasserstoff nichts vorbei. Daher wollen wir hierzu ein klares Zeichen setzen.

Worin liegt der Vorteil von flüssigem Wasserstoff?

Er muss stark heruntergekühlt werden, was anspruchsvoll sein dürfte.Wir kommen mit geringen Tankvolumina aus. Das ist in doppelter Hinsicht positiv für den Kunden: Er profitiert von einer höheren Reichweite, weil flüssiger Wasserstoff eine höhere Energiedichte hat. Und wir haben dank der kleineren Tanks mehr Platz am Chassis für Aufbauten.

Aber wie sinnvoll ist es, dass die Energieversorger ein Netz für Wasserstoff in zwei Aggregat­zuständen aufbauen?

Es kann sich nur ein Tankstellennetz durchsetzen und nicht jeder Hersteller ein eigenes bekommen, zumal auch noch mit unterschiedlichen Drücken gearbeitet wird. Hier braucht es einen Konsens und eine Infrastruktur-Weichenstellung. Wir möchten flüssigen und grünen Wasserstoff, keinen grauen. Wenn bei der Herstellung CO2 in die Luft geblasen wird, bekämpfen wir in keinster Weise den Klimawandel. Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wofür ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommen darf.

Und das Wasserstoffthema ist nun so dominant, dass Sie ihm im Unternehmen alles unterordnen?

Überhaupt nicht. Beim Pkw haben wir uns klar auf die Batterie fokussiert und beim Lkw gilt zukünftig: Je weniger Gewicht unsere Kunden fahren und je kürzer die Strecke, desto sinnvoller ist die Batterie.

Je unplanbarer, schwerer und länger die Strecke, desto eher kommt Wasserstoff infrage. Es gibt also berechtigte Anwendungen für beide Technologien. Hinzu kommt, dass Strom als Treibstoff extrem günstig und Wasserstoff sehr teuer ist. Aktuell sind wir bei acht bis zwölf Euro pro Kilogramm, am Ende muss der Wasserstoff deutlich günstiger werden. Und das muss wohlgemerkt der Preis für grünen Wasserstoff sein. Hier beginnen die Herausforderungen. Daher ist es wichtig, dass wir bei diesen Themen einen starken Partner haben.

Sie spielen auf das geplante Joint Venture mit der Volvo Group an.

Wir sind die Marktführer in Europa und geben gemeinsam ein klares Statement ab, wo die Reise hinführt. Wir wollen uns die Entwicklungskosten bei der Brennstoffzelle teilen und von vielen weiteren Vorteilen profitieren. Wenn ich bei der Brennstoffzelle an komplexe Themen wie Zwischenpuffer, Energiemanagement, Kühlung, Langlebigkeit, Qualität oder Effizienz denke, haben wir viele Herausforderungen. Und zu einem späteren Zeitpunkt müssen wir auch noch über den Verbrauch reden, wo wir auch dauerhaft optimieren müssen.

Aber Sie bräuchten Volvo als Partner doch gar nicht, wie Sie mit der Präsentation des GenH2 Trucks unter Beweis stellen …

Falsch. Wir wollen gemeinsam mit der Volvo Group das Herzstück – die Brennstoffzelle – entwickeln und produzieren. Vorne kommt Wasserstoff rein, hinten elektrische Energie raus. Das planen wir gemeinsam voranzutreiben. Das Fahrzeug baut jeder weiter für sich. Wir kaufen ja auch Batte­rien bei CATL zu. So soll auch die Brennstoffzelle im Joint Venture mit der Volvo Group hergestellt und in Lkw beider Hersteller eingebaut werden – wie auch in stationären Anlagen von Rolls-Royce Power Systems. Bei allen anderen Punkten bleiben wir im sportlichen Wettbewerb mit der Volvo Group.

Was die Leistungsdaten angeht, wird der ebenfalls neu vorgestellte eActros Longhaul ja in derselben Liga wie der GenH2 Truck spielen. Werden Ihre Kunden verstehen, für welchen Lkw sie sich entscheiden sollen?

Die Qual der Wahl hat der Kunde jetzt schon: Zweiachser, Dreiachser, niedriges oder hohes Chassis? Die Vielfalt macht das Geschäft aus, sie verwirrt unsere Kunden nicht. Unsere Kunden sind Profis, das ist das Schöne an unserem Business.

Wird der Kunde dann auch den eActros als Sattelzugmaschine wählen können?

Auch in Deutschland wird es zur Regel, dass wir die Fracht von der Zugmaschine trennen. Der Lkw muss bewegt werden, damit der Betrieb wirtschaftlich ist. Insofern: Ja, es muss auch eine E-Sattelzugmaschine geben.

Und wie lange wird ein Flottenbetreiber bei Daimler einen Diesel ordern können?

Es gibt Anwendungsfälle, bei denen der Diesel sehr lange existieren wird. Bei einem Unimog, der zu Forstarbeiten eingesetzt wird, dem Schwer-Lkw Actros SLT oder dem 8x8-Baustellenkipper ist der Diesel wirtschaftlich wie technologisch die erste Wahl. Das alles sind Autos, die nur sehr geringe Jahreslaufleistungen haben. Sie weiterhin mit einem Dieselmotor anzutreiben, ist weder unvernünftig noch klimaschädlich. Wichtig ist doch, dass wir die Diesel-Lkw tauschen, die pro Jahr 120.000 Kilometer und mehr fahren.

Wann wird dieser Austausch erfolgen?

Das entscheidet der Kunde. Er muss Geld mit seinem Fahrzeug verdienen, danach richtet sich seine Kaufentscheidung. Wenn zum Beispiel zwei Euro an Dieselsteuer erhoben würden, wäre die Sache schnell klar. Es wird ein Prozess sein, bei dem die wahrscheinliche CO2-Maut eine große Rolle spielt, weil sie die Flottenerneuerung beschleunigt. Heißt aber auch: Solange unsere Kunden mit Diesel Geld verdienen, kaufen sie Diesel.

