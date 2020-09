Aloys Schnelte, CFO der Krone Nutzfahrzeug-Gruppe, tritt nach rund 30 Jahren seinen Ruhestand an. Seine Aufgaben übernimmt laut Hersteller Dr. Stefan Binnewies.

Aloys Schnelte, kaufmännischer Geschäftsführer der Krone Nutzfahrzeug-Gruppe wurde unlängst in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Schnelte war seit 1991 für Krone tätig. Der Diplom-Kaufmann war zunächst als Leiter des Controllings in der Maschinenfabrik für den Fahrzeughersteller aktiv. 1999 erweiterte sich sein Aufgabengebiet auf den Krone Nutzfahrzeugbereich, wo er schließlich die Leitung übernahm. Mit der Neugründung der Krone-Nutzfahrzeug-Gruppe 2016 wurde Schnelte zum geschäftsführenden Direktor ernannt.

Aloys Schnelte bedankt sich

„Für mich standen immer die Kunden an erster Stelle; ihre Wünsche und Anregungen haben bei Krone unverändert oberste Priorität. Aber auch das Miteinander der Belegschaft mit der Geschäftsführung auf Augenhöhe war mir in meiner täglichen Arbeit sehr wichtig; ein Unternehmen funktioniert immer dann am besten, wenn alle miteinander die wegweisenden Themen anpacken und das Unternehmen gemeinsam weiter nach vorne bringen“, bedankte sich Schnelte bei seiner Verabschiedung.

Dr. Stefan Binnewies ist neuer CFO der Krone Nutzfahrzeug-Gruppe

Nach dem Ausscheiden von Schnelte übernimmt Dr. Stefan Binnewies nach Angaben von Krone die Aufgaben des Chief Financial Officer (CFO) in der Krone Nutzfahrzeug-Gruppe. Dr. Binnewies koordiniert seit 2019 als Mitglied des Vorstandes der Krone Holding die Aktivitäten des Nutzfahrzeugbereich. Als geschäftsführende Direktoren agieren im Direktorium der Krone Nutzfahrzeug-Gruppe Bernhard Brüggen in der Funktion als Chief Executive Officer (CEO) und Alfons B. Veer als Chief Technology Officer (CTO).