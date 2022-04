Mit der eigenständigen Tochter Torc Robotics arbeitet Daimler Truck bereits seit 2019 an autonomen Lkw für die USA. Dieses Vorhaben soll jetzt mit einem Technologie- und Softwareentwicklungszentrum in Stuttgart weiter vorangetrieben werden: Die neue Torc Europe GmbH will damit deutsche Software- und Entwicklungsingenieure und Datenwissenschaftler für sich gewinnen. Allerdings zunächst nicht, um selbstfahrende Lkw für Europa zu bauen – sondern, um die laufende Entwicklung der Software für Trucks in den USA zu unterstützen. Rund um das Testzentrum von Torc in Albuquerque in New Mexico fahren laut Hersteller bereits heute täglich autonome Test-Lkw.

Die neuen Torc-Büros in Stuttgart Untertürkheim sind in unmittelbarer Nähe eines bestehenden Entwicklungsstandorts von Daimler Truck und unweit der Firmenzentrale von Daimler Truck in Leinfelden-Echterdingen angesiedelt. "Torc arbeitet eng mit Daimler Truck zusammen, um das gesamte Produkt, einschließlich der Software, das heißt des "virtuellen Fahrers", der Sensorik- und Computerhardware sowie des redundanten Lkw zu optimieren. Ziel ist als erstes Unternehmen ein skalierbares und profitables Produkt für autonome Lkw auf den Markt zu bringen", erklärt Torc-Gründer und CEO Michael Fleming.