Daimler Buses Elektro-Strategie Daimler Buses setzt künftig auf die Brennstoffzelle

Report: Daimler Buses tritt nach vier Jahren Freischwimmen in die zweite Phase der Elektromobilität ein. Ab 2030 will man nicht mehr in Euro 7 investieren. Stattdessen kommt die Brennstoffzelle zurück.

So oder ähnlich hört es sich wohl an, wenn die zweite Stufe einer Rakete gezündet wird: "Wir wollen bis 2030 für jedes unserer Segmente in unseren wichtigsten Märkten lokal CO2-neutrale Antriebe anbieten und trauen uns deshalb auch eine klare Verpflichtung zu: Ab spätestens 2030 werden wir im Stadtbus-Segment in Europa nur noch CO2-neutrale Neufahrzeuge anbieten und nicht mehr in Euro 7 investieren. Wir konzentrieren unsere Entwicklungskraft voll und ganz auf den emissionsfreien und komplett elektrisch angetriebenen eCitaro." Rumms, die Rede von Daimler Buses-Leiter Till Oberwörder hat Schlagkraft.

Wir erinnern uns: 2018 war Daimler später als manch ausländischer Wettbewerber in Sachen Elektromobilität für die Stadt durchgestartet und hat den ersten vollelektrischen Mercedes eCitaro als Solobus gelauncht. Schon damals hatte man – untypisch – Zulieferer und Zeitpläne bis 2022 benannt und transparent gemacht. Da man im Konzern keine eigenen Batterien zur Verfügung hatte, setzte man auf den jungen hessischen Akkubauer Akasol und die Lithium-Ionen-Technologie auf Nickel-Mangan-Kobaltoxid-Basis, die zwar hochgezüchtet, aber auch leistungsfähig ist. Der Plan im Einzelnen: 2019 zuerst NMC-1, 2021 dann NMC-2, 2022 eine innovative Festkörperbatterie von Bolloré und als Clou zur gleichen Zeit der Batteriebus mit Brennstoffzelle als Reichweitenverlängerer, wohl vom etablierten Partner Ballard aus Kanada.