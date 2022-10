DAF XD im Fahrbericht Der Premium-Verteiler

Mit dem XD bringt DAF wahren Fernverkehrskomfort in die Verteiler-Klasse. Der Kleine wirkt wie ein ganz Großer – was die Ausstattung angeht, aber auch in Bezug auf das Fahrverhalten.

Noch vor der Weltpremiere auf der IAA Transportation hat DAF die Truck-of-the-Year-Jury zur ersten Fahrt mit dem neuen Verteiler-Lkw XD gebeten. eurotransport.de war mit von der Partie – und vom späteren Titelgewinn des Niederländers wenig überrascht. Mit dem XD wird DAF seinem Ruf als Fahrermarke auch im Segment unter den Fernverkehrs-Baureihen mehr als gerecht. Kein Wunder: Der XD wurde auf Basis von XF/XG/XG+ entwickelt, DAF also hat die DNA der großen Trucks auf die kleinere Klasse übertragen und damit den Fahrern im Tagesgeschäft ein Fahrzeug geformt, das modern, gemütlich und souverän auftritt – gerade im Vergleich zur Konkurrenz, die hier und da doch arg in die Jahre gekommen ist.

Allein die Optik: Mit den schnittig gezeichneten Scheinwerfern in LED-Technologie, den Kameraspiegeln, dem Kühlergrill mit DAF-Spange und der bis in die Seiten gezogenen Frontscheibe steht der XD stattlich auf der Straße. Die Fahrerhausposition an sich aber ist 17 Zentimeter niedriger als beim XF, das häufigere Ein- und Aussteigen über zumeist nur zwei treppenartig angeordnete Stufen damit nicht so mühevoll wie in der "echten" großen Hütte – wenngleich das einhergeht mit einem hohen Motortunnel zwischen den Sitzen.