Auf der Küstenstraße entlang am Ostufer des Gardasees, über Panoramastrecken an der Adria und auf so manchem Pass in den Alpen hat die Redaktion den Sommer am Steuer des Dauertest-­Dacia erlebt. Jetzt folgen Touren durch das wahre Winterwonderland, in das sich das sonst so grau-­trübe Deutschland in der Zwischenzeit verwandelt hat.

Mit von der Partie: von Schneeverwehungen gezeichnete Landstraßen über Hochebenen der Rhön. Im Grenzgebiet von Bayern, Hessen und Thüringen ist da auch mal Schrittgeschwindigkeit angesagt – nicht, weil das wirklich nötig wäre. Vielmehr, weil andere Fahrzeuge (oder deren Fahrer) weniger gut für die winterlichen Bedingungen gerüstet zu sein scheinen.

Auf Michelin sicher durch den Winter

Im Dokker Express nämlich kann man sich auf ausreichend Traktion fast schon blind verlassen. Die Michelin Alpin 6 in der Dimension 185/65 R15 machen es möglich. Sie übertragen die Kraft des Fronttrieblers souverän auch auf eisige Pisten, halten strikt die Spur und sorgen für kurze Bremswege. So lässt es sich hinter dem Lenkrad entspannt um Kurven zirkeln und nach den vielen Steigungen im Mittelgebirge auch wieder gen Tal rollen.