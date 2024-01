Dachser erweitert Portfolio B2C-Lieferungen stehen im Fokus

Der Logistikdienstleister Dachser erweitert sein Leistungsportfolio für B2C-Lieferungen. Was das neue Produkt „targo on-site fix“ für Vorteile für Verbraucher in ganz Europa bringt und wie der Handel sowie die Hersteller profitieren.

Der Logistikdienstleister nimmt die Endkunden-Belieferung (B2C) in den Fokus. Das neue Produkt namens „targo on-site fix“ soll aber nicht nur Vorteile für Online-Besteller bringen. Nach Aussage des Logistikers profitieren auch der Handel sowie die Hersteller von dem Angebot, das Dachser für ganz Europa ausgerollt hat.

Omnichannel-Lösung von Dachser für Europa

Foto: Dachser Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser, sieht Wachstumschancen durch das neue Produkt.

Im Vorfeld hatte Dachser die Bedürfnisse der Versender unter die Lupe genommen und kam dabei zu folgendem Schluss: Diejenigen Händler haben in einem hart umkämpften Markt die besten Karten, die Warenbewegungen über sämtliche Absatzkanäle – den stationären Einzelhandel, Online- und Mobile Commerce – orchestrieren können. Des Weiteren gilt es, dabei die Bedürfnisse der Konsumenten zu berücksichtigen. „Handel und Hersteller müssen sich heute ohne Abstriche an den Lieferanforderungen der Konsumenten ausrichten. Das bedeutet für uns als Logistikpartner, dass wir unsere Services und Prozesse im Netzwerk stets anpassen und mit einfacheren und schnelleren Lösungen ergänzen müssen. Das ist ein Bestandteil der Wachstumsstrategie für unser europäisches Stückgutnetz“, erläutert Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser.

„targo on-site fix“ bringt mehr Flexibilität für alle

Mit dem neuen Produkt „targo on-site fix“ könnten Verbraucherinnen und Verbraucher bereits beim Kauf einen fixen Liefertermin mit dem Verkäufer vereinbaren und sich die Ware beispielsweise erst nach einem geplanten Urlaub oder an einem freien Tag liefern lassen. Diese Flexibilität komme gut an, heißt es seitens Dachser. Zumal auch Logistiker von geringeren Liegezeiten der Ware in der Eingangs-Niederlassung und weniger Aufwand für Terminvereinbarungen profitieren würden.

Dachser startet ganze Produktfamilie

Für B2C-Sendungen biete man in ganz Europa die Produktfamilie „targo on-site“ mit klar definierten Services und Qualitätsstandards sowie schnellen Laufzeiten über sein eigenes Stückgutnetz an, heißt es seitens Dachser. Die Lieferstandards reichen dabei von „frei Bordsteinkante“ bis zur Lieferung bis an den Ort der Verwendung im Ein-Personen-Handling.

