Das Logistiknetzwerk Contargo, das den Containerverkehr zwischen den Westhäfen, den deutschen Nordseehäfen und dem europäischen Hinterland steuert, setzt auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen, das 2015 den Eco Performance Award des Tankkartendienstleisters DKV Euro-Service gewonnen hat, veröffentlicht aktuell den bereits dritten Nachhaltigkeitsbericht. Dieser wurde auf Grundlage der Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI Standards) für die beiden Geschäftsjahre 2016/2017 erstellt.

Zoom geht vom großen Ganzen bis ins Detail

Der Bericht beleuchtet die Aktivitäten des Logistikers mit Hauptsitz in Mannheim aus ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Perspektive. Neu ist dabei nach Unternehmensangaben die Vorgehensweise des Zoomens: Von einer grundsätzlichen globalen Betrachtung ausgehend werden die Entwicklungen in unmittelbarer Nähe von Contargo näher beleuchtet. Im dritten Schritt wird schließlich gezeigt, was direkt im Unternehmen passiert, welche Initiativen und Projekte an einzelnen Standorten umgesetzt werden und was selbst einzelne Mitarbeiter zu mehr Nachhaltigkeit beitragen können. „Für uns ist das Thema so wichtig, dass wir einiges mehr machen, als unbedingt notwendig ist“, berichtet Sandra Hollweg aus der Abteilung Sustainable Solutions von Contargo.

Daher beleuchte der Bericht nach der globalen Betrachtung zunächst das Umfeld in den Ländern, in denen Contargo vertreten ist (Deutschland, Niederlande, Belgien, Schweiz und Frankreich) und dann die eigenen 24 Terminal- und sechs Bürostandorte. Anhand von Best-Practice-Beispielen zeigen die jeweiligen Contargo-Mitarbeiter schließlich anhand von konkreten Beispielen, was im Sinne der Nachhaltigkeit getan werden kann. So erläutert etwa Kawus Khederzadeh vom Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst: „An den Portalkranen reduzieren wir den Stromverbrauch durch die Nutzung der Bremswirkung zur Energierückgewinnung.“

Der Nachhaltigkeitsbericht von Contargo erscheint alle zwei Jahre und ist im Sinne der Nachhaltigkeit ausschließlich digital erhältlich.