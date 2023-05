Paccar und Toyota Wasserstoff-Trucks für die USA

In Sachen Brennstoffzelle ist Toyota im Pkw-Segment ein echter Vorreiter. Aber auch mit schweren Wasserstoff-Nutzfahrzeugen haben die Japaner schon einige Erfahrungen gesammelt, wenn auch nicht in Europa. So erprobt die Marke in enger Kooperation mit dem US-Lkw-Bauer Kenworth bereits seit 2017 Hauber mit Brennstoffzellenantrieb im Rahmen des Güterumschlags in und um die kalifornischen Häfen von Long Beach und Los Angeles.

Dieses Projekt geht jetzt in eine neue Phase: Schon 2024 nämlich sollen die ersten Kunden mit regulären US-Haubern mit Toyota-Brennstoffzelle beliefert werden, die wirkliche Produktion startet 2025. Konkret geht es wieder um den Kenworth T680, aber auch um sein Schwestermodell Peterbilt 579. Kenworth und Peterbilt gehören schließlich beide zu Paccar, ebenfalls Mutter von DAF.

Die im "Project Portal" erprobten Trucks konnten zuletzt laut Hersteller mit einer Tankfüllung mehr als 300 Meilen (umgerechnet 482 Kilometer) fahren. Für die Serienfahrzeuge ist die Rede von 450 Meilen, umgerechnet knapp 725 Kilometer. Der Antriebsstrang mit zwei Toyota E-Motoren soll 420 PS liefern. Die 700-bar-Wasserstofftanks können laut Hersteller wiederum in etwa 20 Minuten befüllt werden.