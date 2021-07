Das Industrieunternehmen CNH Industrial treibt die Ausgliederung von Iveco & Co. weiter voran. Das könnte interessierte Investoren anlocken. Der Zeitplan ist jedoch etwas in Verzug.

Iveco-Lkw fahren künftig autonom. Gemeint ist an dieser Stelle nicht, dass sie ohne Fahrer unterwegs sind, sondern dass sie eigenständiger am Markt werden und sich von den Traktoren und Mähdreschern unter dem Dach von CNH Industrial lösen. Der Zeitplan für die Abspaltung von Iveco, Iveco Bus, Heuliez Bus, Astra, Magirus und dem Motoren- und Antriebshersteller FPT vom Konzern hat sich jedoch verzögert.

Bei der Vorstellung der Pläne zur Aufgliederung der Aktivitäten in die Sparte On-Highway (darunter fallen Iveco & Co.) und Off-Highway (mit den Landmaschinenherstellern Case IH, New Holland und Steyr) im September 2019 hatte das Management das Frühjahr 2021 als Zeithorizont anvisiert. Nun soll die Sparte On-Highway nach CNH Industrial-Angaben voraussichtlich ein Jahr später seinen eigenständigen Geschäftsbetrieb aufnehmen. Die Pläne sind Teil der „Transform 2 Win“-Strategie des Unternehmens.

Foto: CNH Industrial Gerrit Marx soll der neue Vorstandschef des On-Highway-Geschäfts werden, wie CNH Industrial Anfang Juni ankündigte. Marx ist seit Januar 2019 Präsident der Nutz- und Spezialfahrzeuge-Sparte unter dem Konzerndach.

„Die Umsetzung des Spin-offs ist in vollem Gange, unsere Vorbereitungen sind angelaufen“, erklärte CNH-Vorstandschef Scott Wine im Mai. Er lenkt seit diesem Jahr die Geschicke des börsennotierten Industriekonzerns, der für zwölf Marken steht und in 180 Ländern rund 64.000 Mitarbeiter beschäftigt. Rückenwind für die weiteren Pläne sieht er durch ein robustes erstes Quartal und einen soliden Auftragseingang. Noch seien auf dem Weg zur Aufspaltung des Konzerns jedoch einige Fragen zu klären und Herausforderungen zu meistern.

Die maßgebliche Funktion im neuen Firmenkosmos hat CNH Industrial bereits besetzt beziehungsweise dafür einen Manager benannt. Gerrit Marx soll der neue Vorstandschef des On-Highway-Geschäfts werden, wie der Konzern Anfang Juni ankündigte. Marx ist seit Januar 2019 Präsident der Nutz- und Spezialfahrzeuge-Sparte unter dem Konzerndach und hatte in dieser Funktion unter anderem auch von den Projektfortschritten beim Bau von Elektro-Lkw und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw berichtet, die gemeinsam mit dem US-Hersteller Nikola Motor in Ulm entstehen.

Iveco mit bislang 14 batterieelektrischen Nikola Tre

Bislang hat Iveco demnach 14 batterieelektrische Zugmaschinen des Typs Nikola Tre aufgebaut, die sich bis auf zwei Einheiten in der Validierung beziehungsweise in der Erprobung befinden. Das hatte Marx kürzlich bei einer Konferenz des Bundesverkehrsministeriums erläutert. Zwei Fahrzeuge bleiben für Test- und Versuchszwecke in Ulm. Die Sattelzugmaschinen sind für den US-amerikanischen Markt bestimmt, Varianten für den deutschen Markt sind auch geplant. Was die Vorbereitungen für den Start von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw angeht, laufe ebenfalls alles nach Plan. „Drei Brennstoffzellen-Lkw sind in Ulm im Aufbau“, sagte Marx. Ende des Jahres sollen die Fahrzeuge ihre ersten Testkilometer in Ulm absolvieren.

Foto: CNH Industrial Iveco-Markenchef Thomas Hilse wechselt als Geschäftsführer zum Feuerwehr-Ausrüster Magirus. Er studierte Maschinenbau und Betriebswirtschaft und blickt auf 24 Jahre Erfahrung im Nutzfahrzeugbau zurück.

Eine weitere Personale im Zuge der Neuausrichtung gab CNH Industrial dieser Tage bekannt: Iveco-Markenchef Thomas Hilse wechselt als Geschäftsführer zum Feuerwehr-Ausrüster Magirus. Dort folgt er auf Marc Diening, der nach Firmenangaben auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Hilse, der Maschinenbau und Betriebswirtschaft studierte, blickt auf 24 Jahre Erfahrung im Nutzfahrzeugbau zurück.

Was die Gründe für die Aufspaltung des Konzerns in zwei Einheiten angeht, ist aus dem Unternehmen zu hören, dass die möglichen Synergien zwischen beiden Segmenten begrenzt sind. Es überwiegen demnach die Vorteile, wenn sich beide Bereiche separat am Markt für Zielgruppen und Investoren positionieren. CNH Industrial erhofft sich davon eine höhere Schlagkraft für jede Sparte. Die Einheiten On-Highway und Off-Highway könnten sich eigenständig besser entwickeln und wachsen.

Die Vorteile der Ausgliederung des On-Highway-Geschäfts

„Die Ausgliederung des On-Highway-Geschäfts wird den Fokus und die Flexibilität des Managements maximieren“, erklärte CNH Industrial bereits 2019. Investitionsprioritäten ließen sich besser aufeinander abstimmen, die jeweiligen Geschäftsanforderungen besser erfüllen und die Kostenstrukturen verbessern, um ein profitables Wachstum zu fördern.

CNH Industrial ist nicht der einzige Fahrzeugproduzent, der die Nutzfahrzeuggeschäfte in einer eigenen Gesellschaft bündelt. Volkswagen war diesen Weg 2018 gegangen und hatte die im Unternehmen Traton gebündelten Aktivitäten von MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus 2019 an die Börse gebracht. Daimler folgt und plant die Abspaltung von Daimler Truck noch für dieses Jahr.

Es gilt als möglich bis wahrscheinlich, dass sich CNH Industrial mit der Neuausrichtung für neue Investoren öffnet und sich frisches Geld in die Firmenkasse holt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters im Januar berichtete, gab es bereits Gespräche mit dem weltgrößten Nutzfahrzeugbauer FAW. Er soll bereits im September mehr als drei Milliarden Euro für Iveco geboten haben und das Angebot in einem zweiten Anlauf noch mal deutlich auf offenbar mehr als 3,5 Milliarden Euro erhöht haben. Es zielt demnach auf die vollständige Übernahme von Iveco und eine Minderheitsbeteiligung von FPT ab. CNH Industrial bestätigte gegenüber Reuters, dass Gespräche stattgefunden haben.

Der hierzulande eher unbekannte chinesische Hersteller FAW (First Automotive Works) war im Jahr 2020 der globale Champion. Das Unternehmen aus Changchun kam laut einer Studie der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) auf einen Marktanteil von 12,8 Prozent.