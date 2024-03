CeTrax lite E-Antrieb ZF meldet hohe Nachfrage

Der 2023 in Serie gegangene ZF Elektro-Zentralantrieb CeTrax lite erfreut sich großer Beliebtheit. Grund ist die unkomplizierte Integration in bestehende Fahrzeuge – und der Erfolg eines bestimmten leichten E-Lkw.

Ein knappes Jahr nach Serienstart des CeTrax lite E-Zentralantriebs zieht ZF eine erste Bilanz. Das Kit für leichte Nutzfahrzeuge wurde demnach bereits 1.000 Mal gefertigt. Damit entwickelte sich die Nachfrage besser als erwartet. Grund ist laut ZF der Erfolg des leichten E-Verteiler-Lkw Isuzu ELF EV, der mit dem 150 kW starken Antriebsmodul vom Band läuft.

Fortsetzung der CeTrax-Erfolgsstory

ZF sieht in der hohen Nachfrage nach dem CeTrax lite E-Zentralantrieb die Fortsetzung der Erfolgsstory des größeren CeTrax Antriebsmoduls. CeTrax ging bereits 2020 in Serie und läuft mittlerweile vor allem in Bussen von ZF-Kunden aus Korea, USA, Australien und Europa. Laut ZF hat sich CeTrax hier mit seiner hohen Zuverlässigkeit einen Namen gemacht. Noch in diesem Jahr soll laut Unternehmensangaben außerdem der neue E-Zentralantrieb CeTrax 2 dual für schwere Nutzfahrzeuge in Friedrichshafen in die Produktion gehen.

Ideal für bestehende Plattformen

Das Zentralantriebs-Konzept von CeTrax hat den Vorteil, dass bestehende Nutzfahrzeugplattformen ohne riesigen Entwicklungsaufwand auf Seiten des Fahrzeugbauers elektrifiziert werden können. CeTrax und CeTrax lite sind damit laut ZF besonders für Hersteller von Stadtbussen, Spezialfahrzeugen und kleinen Lieferfahrzeugen interessant. Die Fertigungs- und Wertschöpfungstiefe bezeichnet der Zulieferer in Bezug auf CeTrax lite als hoch. Für die Endmontage in Friedrichshafen würden viele Komponenten von anderen ZF-Standorten angeliefert, beispielsweise aus Schweinfurt und Auerbach.

Lesen Sie auch