BWVL-Nachhaltigkeitsforum 2023 Wie die Mobilitätswende gelingt

Beim BWVL-Nachhaltigkeitsforum in Berlin diskutierten die Mitglieder über alternative Antriebe und die Mauterhöhung. Um die Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus zu rücken, benennt sich der Verband um.

Neues Jahr, neuer Name: „BWVL“ steht ab Januar 2024 nicht mehr für „Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik“, sondern für „Bundesverband für Eigen-Logistik und Verlader“. Die Namensänderung stand bei der BWVL-Mitgliederversammlung Anfang November in Berlin ganz oben auf der Agenda. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für den neuen Namen aus. „Den alten Namen mussten wir in der Vergangenheit zu oft erklären“, sagte BWVL-Präsident Jochen Quick beim BWVL-Nachhaltigkeitsforum 2023, einen Tag nach der Mitgliederversammlung.

In der Außenwahrnehmung hätten sich die Begriffe „Wirtschaft, Verkehr und Logistik“ als zu allgemein erwiesen. „Wir sind der Meinung, dass wir mit ,Eigen-Logistik und Verlader‘ unsere Alleinstellungsmerkmale greifbarer machen“, so Quick. Schließlich stünde der Verband für rund die Hälfte der Unternehmen des Güterkraftverkehrs in Deutschland. Für ein neues Motto haben sich die Mitglieder ebenfalls ausgesprochen: „Gemeinsam nachhaltig mehr bewegen“. Damit trage der BWVL das Thema Nachhaltigkeit als einer der ersten Verbände im Namen.