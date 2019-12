Kann einem Messeveranstalter im Jahr 2019, in dem die weltberühmte Pkw-IAA ins Straucheln geriet, etwas Besseres passieren, als am Fuße eines berühmten Monuments in einer europäischen Metropole eine erfolgreiche Messe zelebrieren zu können? Dazu noch die 25. Auflage einer Ausstellung, die bisher in der verschlafenen belgischen Provinz stattgefunden hat? Wohl kaum!

Top 3 der Ausstellerländer waren die Türkei, Deutschland und China

Die von 50.000 auf 79.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche gewachsene Show strahlte eine völlig veränderte Atmosphäre aus und untermauerte so den internationalen Anspruch. Davon konnten sich wiederum mehr Besucher (39.798 statt 37.274) und Aussteller (511 aus 37 Ländern statt vorher 375) überzeugen. Die Top 3 der Ausstellerländer waren die Türkei, Deutschland und China. Letzteres, die führende Busnation, hatte schon über Jahre eine enge Bindung an die Busworld und zu ihren Besuchern gesucht. Ein neuer Anlauf einer chinesischen Ausgabe in Schanghai 2021 ist aber wohl endgültig vom Tisch. Eines der spannendsten Exponate kam mit dem Stadtbus Yutong U12 trotzdem aus China, auch wenn dort das Wachstum des E-Bus-Markts von 136 Prozent im Jahr 2015 auf 30 Prozent 2018 gefallen ist. Der weltgrößte Busbauer – 24.000 Busse im Jahr, bisher rund 120.000 "New Energy"-Busse, also solche mit alternativen Antrieben – zielt mit seinem extravaganten Designerstück sowie dem Reisebus T13 ganz gezielt auf europäische und weitere Überseemärkte. Zu diesem Zweck hatten die Chinesen 2018 den ehemaligen Daimler-Buses-Chefdesigner Mathias Lenz eingekauft.