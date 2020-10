Ursprünglich war der Deutsche Logistik-Kongress (DLK) in diesem Jahr aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen als Hybrid-Veranstaltung geplant. Nun zieht die Bundesvereinigung Logistik (BVL) sinnbildlich den Stecker – allerdings nur in den Hotels Intercontinental und Schweizerhof in Berlin.

BVL stellt DLK auf digitales Format um

Stattdessen wird der DLK nun von Mittwoch bis Freitag kommender Woche, 21. bis 23. Oktober 2020, komplett in digitaler Form stattfinden. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung hat die BVL sozusagen die Kabel umgesteckt. „Mit der bisher geplanten Mischung aus analogem und digitalem Kongressformat wollten wir ein Zeichen des Mutes und der Zuversicht setzen und den Entscheidern im Wirtschaftsbereich Logistik in diesem schwierigen Jahr eine Plattform für den persönlichen Austausch bieten“, sagt Prof. Thomas Wimmer, der Vorsitzende des Vorstands der BVL. Nun liege allerdings eine andere Situation vor.

BVL informiert Kunden und Teilnehmer

Entfallen müssen allerdings nur die Ausstellung sowie das Netzwerken untereinander. Alles andere findet per Video-Übertragung beziehungsweise in Form von Online-Seminaren statt. Aktuell ist die BVL dabei, alle Betroffenen über die Änderungen und den weiteren Verlauf der Veranstaltung zu informieren.