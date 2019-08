DSV hat bestätigt, dass das Unternehmen die letzte ausstehende behördliche Genehmigung erhalten hat, die zur Abwicklung des Angebots an die Panalpina-Aktionäre erforderlich ist. Die Europäische Kommission kam dabei zu dem Schluss, dass die Übernahme für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum als auch in anderen Regionen der Welt keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft.

DSV verlängert Annahmefrist

Bis zum Ablauf der verlängerten Hauptangebotsfrist am 17. Juli 2019, wurden nach Unternehmensangaben bereits 20.965.183 Panalpina-Aktien zum Kauf angeboten, was 88,27 Prozent notierten 23.750.000 Panalpina-Aktien entspricht. Daraufhin hat DSV eine zusätzliche Annahmefrist von zehn Handelstagen eingeräumt. Diese begann am 24. Juli 2019 und wird voraussichtlich bis zum 7. August 2019 laufen. Die endgültigen Ergebnisse des Angebots will DSV dann voraussichtlich am 8. August 2019 verkünden.