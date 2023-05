BPW bringt KI-gestützte Wartung auf den Weg Jetzt geht's intelligent in die Werkstatt

Der Systemlieferant BPW Bergische Achsen haucht dem Trailer Intelligenz ein. Zusammen mit seinem Tochterunternehmen Idem Telematics stellt der Zulieferer eine KI-gestützte Lösung fürs Fahrzeugmanagement der gezogenen Einheiten vor. Was die sogenannten iC Plus Trailer-Fahrwerke können und ab wann diese verfügbar sind.

Wie das iC-Plus-Fahrwerk von BPW funktioniert

Mittels Sensoren „spürt“ der Trailer der Zukunft laut BPW den Zustand aller relevanten Fahrwerkskomponenten selbst, sagt deren Verschleiß voraus und organisiert Wartungstermine zum optimalen Zeitpunkt. Darüber hinaus bestellt das System dann auch gleich die passenden Ersatzteile für die Werkstatt. Zukünftig entscheiden laut BPW also nicht allein starre Wartungstermine oder Kilometerleistungen über die Instandhaltung des Trailer-Fahrwerks, sondern Sensoren und intelligente Algorithmen. Wobei sich der Einsatz von Sensoren in Grenzen hält. Vielmehr hat BPW Forschungsfahrzeuge auf die Reise geschickt, die mit Sensoren förmlich bespickt waren. Die so ermittelten Erkenntnisse haben die Entwickler in Algorithmen gegossen. Und die wiederum machen die Blackbox intelligent, die bei BPW für die neueste Generation an Fahrwerken zum Einsatz kommt. Die Innovation wird nach Unternehmensangaben unter anderem bereits in Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern Kässbohrer und Schwarzmüller erprobt und soll noch in diesem Jahr bestellbar sein.

Idem Telematics steuert die Daten

Um das KI-gestützte Fahrzeugmanagement zu ermöglichen, arbeiteten Entwickler von BPW mit Kollegen des Tochterunternehmens Idem Telematics zusammen: Der Telematiker wertet dazu auf seiner Cloud-basierten Plattform Cargofleet 3 die Betriebsdaten zu Bremsfunktion, Bremsbelag-Verschleiß, Achslast und Reifenluftdruck aus und gleicht sie mit den vorgeschriebenen Wartungsintervallen der Fahrwerks-Komponenten von BPW ab.

Vision: Werkstatttermine mit nur einem Klick

Das System schlägt bedarfsgerecht den optimalen Zeitpunkt, Ort und qualifizierten Servicepartner für die Wartung vor und erfasst sämtliche Arbeiten am Fahrzeug in einer digitalen Fahrzeugakte. Im nächsten Schritt sollen Fuhrparkmanager im Portal Cargofleet 3 mit einem Klick Werkstatttermine auch entlang der aktuellen Tour vereinbaren können. Das System bucht dann den Termin beim Servicepartner und übermittelt die Ersatzteil-Liste. Davon profitieren auch die Werkstätten: Fehlbestellungen, lange Lieferzeiten oder eine umfangreiche Lagerhaltung von Ersatzteilen gehören so laut BPW der Vergangenheit an.

Lösung ist auf der Messe Transport Logistic zu sehen

Die BPW Gruppe zeigt die Innovation erstmals in München auf der Messe Transport Logistic. Vom 9. bis 12. Mai 2023 sind dort (Halle A6 Stand 310) die neuen Trailer-Fahrwerke iC Plus zu sehen.

