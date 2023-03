Bilanz der Deutschen Bahn Im Aufwind dank DB Schenker

Freud und Leid bei DB Schenker: Der Logistikdienstleister erzielt ein Rekordergebnis und ermöglicht der Deutschen Bahn die Rückkehr in die Gewinnzone. Gleichzeitig muss die Firmenmutter Abschied von ihrer Perle nehmen, da der Aufsichtsrat einen Verkauf von DB Schenker oder von Teilen des Unternehmens vorbereiten lässt. Wann dies der Fall sein wird, ließ Bahn-Vorstandschef Dr. Richard Lutz bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Donnerstag aber offen.

Foto: DB AG/Oliver Lang Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn: „Wir müssen umsteuern und die Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur gänzlich anders angehen.“

Zurzeit würden die Zahlen aufbereitet und geprüft, welche Bereiche für Investoren besonders interessant seien. „Wir haben den Aufsichtsrat dazu am Mittwoch informiert, aber da stand keine Entscheidung an“, erläuterte Lutz. Er wollte auch keine Prognose abgeben, ob der Logistikdienstleister mit seinen weltweit etwa 77.000 Mitarbeitern nächstes Jahr noch Teil des DB-Konzerns sein wird.

Was die Performance angeht, ist für die Bahn-Verantwortlichen klar: „DB Schenker ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte Finanzvorstand Dr. Levin Holle. Das Unternehmen sei in allen Marktbereichen gut aufgestellt. Im vergangenen Geschäftsjahr setzte der Logistikdienstleister 27,6 Milliarden Euro um, zu Grunde liegt ein Zuwachs um ein Fünftel. Das Ergebnis stieg sogar um fast 50 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Das ist der höchste operative Gewinn in der Unternehmensgeschichte. Die Zahl der Sendungen im Landverkehr beziehungsweise die Volumina in der Luft- und Seefracht waren jedoch leicht rückläufig, sodass die Zuwächse offensichtlich auf das insgesamt hohe Frachtniveau zurückzuführen sind. Ein leichtes Plus gab es dagegen in der Kontraktlogistik: Die bewirtschaftete Lagerfläche stieg um 2,4 Prozent auf 8,6 Millionen Quadratmeter.

DB Cargo fährt noch tiefer in die roten Zahlen

DB Schenker macht fast die Hälfte des Konzernumsatzes aus, und nur dank der Logistiktochter gelang der Bahn die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Die Konzernerlöse stiegen – analog zu DB Schenker – auch um rund ein Fünftel auf 56,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis belief sich auf 1,3 Milliarden Euro, im Jahr zuvor hatte die Bahn aufgrund der Corona-Folgen noch ein Minus von 1,6 Milliarden Euro eingefahren.

Weiter Grund zur Sorge besteht bei der Güterbahn DB Cargo, die ihr Defizit erheblich vergrößerte sowie weiter Tonnage und Verkehrsleistung verlor. Das Ergebnis sank auf minus 665 Millionen Euro, das sind 198 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Das Transportaufkommen ging um zwei Prozent auf 222 Millionen Tonnen zurück, die Transportleistung um ein Prozent auf 84,5 Milliarden Tonnenkilometer. Die Pünktlichkeit ließ ebenfalls weiter zu wünschen übrig und lag nur noch bei 66,3 Prozent – nach 69,5 Prozent im Jahr 2021. Nur beim Umsatz legte DB Cargo zu und schloss mit 5,2 Milliarden Euro um fünf Prozent besser ab als im Vorjahr.

Lesen Sie auch

45 Milliarden für die Schiene Reaktionen auf Ampel-Deal

Dass DB Cargo hinter den Erwartungen zurück blieb, führen Konzernchef Lutz, aber auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der bei der Bahn-Medienkonferenz mit von der Partie war, auf den schlechten Zustand des Schienennetzes zurück. „Wir haben im Güterverkehr viel Nachfrage nicht unterbringen können, weil die Infrastruktur zu alt und zu störungsanfällig ist“, sagte der Konzernchef. Ein weiteres Umsatzwachstum sei ressourcenseitig schlichtweg nicht möglich gewesen. Ziel sei es weiterhin, die Güterbahn auf Kurs zu bringen. „DB Cargo muss wirtschaftlich nachhaltig agieren.“

Allen Beteiligten sei angesichts der Engpässe im vergangenen Jahr klar geworden: „Wir müssen umsteuern und die Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur gänzlich anders angehen“, betonte Lutz. Wissing und er setzen beide auf die Effekte des Ausbau- und Modernisierungsprogramms, das im Sommer 2024 mit der Generalsanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt beginnt. Bis 2030 wollen der Bund als Eigentümer und die Bahn alle acht definierten Hauptkorridore ertüchtigt haben.

Lutz: so viel Kapazität aus Netz holen wie möglich

Das Ziel: „Wir müssen auf unseren 33.000 Streckenkilometern so viel Kapazitätspotenzial rausholen, wie möglich“, betonte Lutz. Neben der Korridorsanierung gehe es hier um die Digitalisierung sowie weitere Schritte wie den (Aus-)Bau von Zugbildungsanlagen und Terminals. Wissing und Lutz sehen großes Potenzial für Güterverkehre auf der Schiene. „Sie könnten deutlich zulegen, weil auch dort die Kunden Schlange stehen“, betonte Minister Wissing.

Große Hoffnungen verbindet Bahn-Chef Lutz mit der vom Koalitionsausschluss im Modernisierungspaket festgehaltenen Finanzspritze von 45 Milliarden Euro bis 2027 – die auch aus den Mitteln einer erhöhten Lkw-Maut kommen soll. „Ich bin total happy darüber“, sagte er. „Das wird zu einer Stärkung der Schiene und zu einer besseren Bahn führen.“ Und auch Wissing zeigte sich überzeugt: „Die Bahn kann noch mehr – wenn wir es schaffen, das deutsche Netz leistungsfähig zu machen.“ Mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses seien die Weichen dafür gestellt worden.

Bahn-Reform geplant

Verkehrsminister Volker Wissing hat eine weitere Bahn-Reform angekündigt: Zum 1. Januar 2024 soll eine Infrastrukturgesellschaft geschaffen werden, die „gemeinwohlorientiert“ das Netz erhält und weiterentwickelt. Damit setzt die Bundesregierung einen im Koalitionsvertrag der Ampel festgehaltenen Punkt um. Damit solle die Trennung von Netz und Betrieb auch gesellschaftsrechtlich verankert werden.

Als Beispiele für gemeinwohlorientierte Ziele nannte Bahn-Chef Richard Lutz die Qualität und die Kapazitäten des Netzes. Beides beeinflusse die Pünktlichkeit. Die Infrastruktur sei der Schlüssel für vieles, sie sei der Kern des Problems und die Lösung zugleich.

Bekenntnis zum Einzelwagenverkehr