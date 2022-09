Beijing Foton Daimler Automotive Neues Werk in Peking eröffnet

Von links nach rechts: Cui Shipeng, Executive Vice President of Beijing Foton Daimler Automotive Co. Ltd. (BFDA), Nicole Engel, CEO of Daimler Truck China Ltd., Dr. Holger Scherr, President and CEO of Beijing Foton Daimler Automotive Co. Ltd. (BFDA), Chang Rui, Chairman of the Board Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Wu Xibin, CEO of Beiqi Foton Motor Co., Ltd.