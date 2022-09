Krone Astrid Janke neu in der Geschäftsführung

Astrid Janke (51) hat mit Wirkung 1. April 2022 die Geschäftsführung im Bereich Konstruktion und Entwicklung in der Krone Nutzfahrzeug Gruppe übernommen. Nach Angaben des Unternehmens wurde Janke In den vergangenen Monaten von ihrem Vorgänger Uwe Sasse sukzessiv in alle Aufgaben eingearbeitet. Uwe Sasse hat zwischenzeitlich wie geplant die Altersteilzeit angetreten.

Die 51-jährige kann nach ihrem Ingenieursstudium in Stuttgart inzwischen auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in internationalen Automobil- und Luftfahrtunternehmen zurückblicken, davon rund 22 Jahre in Führungspositionen. In ihren bisherigen Positionen verantwortete sie unter anderem die Bereiche Strategie, Technologie, Innovation, Forschung, Innovation und Produktentwicklung.

Foto: Stefan Schoening / Krone Uwe Sasse, langjähriger Geschäftsführer für Konstruktion und Entwicklung beim Trailerhersteller Krone beginnt nach der Stabübergabe an Astrid Janke mit seiner Altersteilzeit.

Krone: Uwe Sasse wechselt in die Altersteilzeit

Alfons B. Veer, CTO der Krone Nutzfahrzeug Gruppe, freut sich über die Neuaufstellung im Bereich Konstruktion und Entwicklung. "Jahrzehntelang hat die Krone Nutzfahrzeug Gruppe von dem herausragenden Know-how unseres langjährigen Geschäftsführers Uwe Sasse profitiert, der die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens maßgeblich mitgeprägt hat. Insofern war es für uns eine echte Herzensangelegenheit, eine Nachfolge zu finden, die fachlich, aber auch menschlich zum Familienunternehmen Krone passt."

Janke genießt nach Angaben von Krone einen hervorragenden Ruf als überaus kompetente Ingenieurin. Darüber hinaus verstehe sie sich selbst als Team-Playerin mit langjähriger Erfahrung in der Transformation von Entwicklungsbereichen. "Im Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung kann man die zahlreichen komplexen Aufgaben nur im strategischen Verbund lösen. Deshalb gehört auch eine Aussage von Dr. Will Rose zu meinen persönlichen Favoriten: Erfolg misst sich nicht daran, wie hoch man aufgestiegen ist, sondern wie viele Menschen man mitgenommen hat“, erklärt Janke im Rahmen der offiziellen Stabübergabe.