Automechanika Frankfurt 2022 Technologien und Innovationen im Fokus

China ist nicht vertreten. Grund ist die Corona-Pandemie. Zahlreiche Restriktionen bei der Wiedereinreise nach China, verbunden mit einer ausgedehnten Quarantäne, halten viele chinesische Austeller davon ab, ins Ausland zu reisen. Das heißt, bei der Automechanika im Herbst sind etwa 1.500 Aussteller weniger vertreten als in den Vor-Corona-Zeiten.

Im Bereich Nutzfahrzeuge wird es wieder eine ganze Reihe an Ausstellern geben. Diese haben sich aktuell noch nicht alle für das Special Interest „Truck Competence“ gemeldet. Aber die Veranstalter gehen davon aus, dass es wieder viele sein werden. Und vor allem beim Thema alternative Antriebe und Autonomes Fahren. Außerdem werden auf der Automechanika traditionell Truck-Workshops angeboten.

Dass die internationale Aftermarket-Branche sich dieses Jahr wieder trifft, ist nach Ansicht von Olaf Mußhoff, Director der Automechanika, wichtiger denn je, vor allem angesichts der Transformation und den aktuellen Herausforderungen wie der anhaltenden Pandemie, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der Energiekrise, dem Klimawandel, den Lieferkettenproblemen sowie dem Halbleiter- und Fachkräftemangel.

Neue Technologien und Konzepte für die Mobilität der Zukunft werden auf der international führenden Plattform für den Aftermarket gezeigt und diskutiert, unter anderem in der Sonderschau „Innovation4Mobility“ und in Fachvorträgen der Automechanika Academy. Weiterbildung und Networking sind weitere Schwerpunkte der Veranstaltung im September. In weniger als drei Monaten öffnet die Automechanika Frankfurt auf dem Frankfurter Messegelände wieder ihre Türen für das internationale Fachpublikum. „Ich freue mich über die anhaltende positive Resonanz seitens der ausstellenden Unternehmen, die endlich ihre Produktneuheiten wieder dem internationalen Fachpublikum zeigen können. Insgesamt erwarten wir Aussteller aus 70 Ländern hier in Frankfurt“, erklärt Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt. „Damit ist und bleibt die Automechanika die bedeutendste und führende internationale Branchenplattform für den gesamten Automotive Aftermarket.“ Zu den Top-Ausstellernationen zählen dieses Jahr Unternehmen aus Deutschland, Italien und der Türkei.

Als neutrale Plattform greift die Fachmesse aktuelle Themen und Trends auf wie neue Antriebstechnologien, Elektromobilität, Konnektivität, Nachhaltigkeit und die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen des Aftermarkets. Zu diesen Themen finden die Fachbesucher nicht nur innovative Lösungen auf der Messe, sondern die Themen werden auch in Vorträgen präsentiert und diskutiert. Technologien, Lösungen und Trends für den Aftermarket von morgen.

Automechanika Innovation Awards

Die Automechanika Innovation Awards, die dieses Jahr am 13. September auf der Automechanika verliehen werden, zeigen nicht nur eindrucksvoll die Innovationskraft des Aftersales Marktes, sondern spiegeln auch die aktuellen Trends der Branche wider. Die thematische Bandbreite der 133 Einreichungen von 99 ausstellenden Unternehmen ist extrem breit gefächert. Sie reicht von Lackpflegemitteln aus nachwachsenden Rohstoffen, über Bergesysteme für Fahrzeuge mit Batteriebränden, bis zu hochkomplexen Laserscannern, die minutenschnell ganze Karosserien vermessen. Der Trend zur Digitalisierung von Geräten, Werkzeugen, Bauteilen und ihre Vernetzung mit den IT-Systemen der Werkstätten ist ungebrochen. Die Zukunftsthemen Neue Mobilität und alternative Antriebe zeichnen sich in den Einreichungen deutlich ab. Auch das Thema Nachhaltigkeit treibt die Branche um: Der Gutachter Dr. Gerhard Angerer hat aus den Einreichungen fünf Finalisten für den Wettbewerb um den Green Award empfohlen.

Innovation4Mobility

Die Sonderschau ‚Innovation4Mobility‘, die zukunftsweisende Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und eine klimaneutrale Mobilität vorstellt, bietet ein spannendes Vortragsprogramm. Experten von Unternehmen wie Audi, Adobe, Dobe, ABB Deutschland, Bosch, BPW Bergische Achsen, Boston Consulting Group, Ebay, Google Cloud, Keyou, Fraunhofer ISE, Intis, Schaeffler, Solaris und Toyota Mobility Foundation sprechen in Key Notes unter anderem zu den Themen Vernetztes Auto und autonomes Fahren, Elektromobilität, Wasserstoff und alternative Kraftstoffe.

Zukunftswerkstatt 4.0

Wie sieht sie die Werkstatt der Zukunft aus? Einblicke liefert dazu die Sonderschau Zukunftswerkstatt 4.0. Das Innovationsschaufenster zeigt Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle von morgen. Als praxisorientierte Anlaufstelle für Unternehmen des Kfz-Gewerbes bietet sie Fachbesuchern wertvolle Impulse, wie das Tagesgeschäft effizienter und Geschäftsmodelle zukunftsorientiert gestaltet werden können. Dazu werden die Strukturen eines klassischen Autohausbetriebs realitätsgetreu und praxistauglich abgebildet. Entlang der Customer Journey können sich die Besucher über innovative Technologien informieren und an zehn ausgewählten Stationen erproben.

Supply Chain Management Day

Wie die OEM in der Automobilindustrie müssen auch die Unternehmen im Aftermarket nicht nur die Anforderungen an höchstmögliche Kosteneffizienz und Servicequalität erfüllen, sondern auch Klima- und Umweltziele berücksichtigen. Dabei geht es nicht nur um interne Aufwendungen für Transport- und Logistikaufgaben, sondern auch um externe Beschaffungs- und Liefertransporte. Dieses hochaktuelle Thema wird auf dem ersten Automechanika Supply Chain Management Day näher beleuchtet. Die interaktive Veranstaltung lädt am 15. September (im Saal Europa in der Halle 4) Entscheider, Anwender und Anbieter innovativer Lösungen in der Supply Chain und Logistik der Automobilindustrie ein. In kurzweiligen Vorträgen und Workshops, aber auch im Networking-Areal können sich die Teilnehmer informieren, Kontakte knüpfen und Kooperationspartner finden. Ein Highlight sind die beiden Streitgespräche zum Thema „Weltmarkt vs. Wochenmarkt“ und „Make or Buy“.

Networking & Know-How Transfer

Die Vernetzung aller Messeteilnehmer steht bei der diesjährigen Messe klar im Vordergrund. „Nach dieser langen Durststrecke ist das persönliche Gespräch für unsere Kunden extrem wichtig“ erklärt Olaf Mußhoff „deshalb veranstalten wir erstmals ein CEO-Breakfast mit Key Notes von Mika Häkkinen und Mark Gallagher am ersten Messetag. Die beiden Formel1-Profis werden über die sich schnell verändernden technologischen Bedingungen, schlanke, agile Führung und den gemeinsamen Spirit sprechen. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, um das Top-Management und Verbandsvertreter des unabhängigen Kfz-Ersatzteilmarktes persönlich zu treffen.“

Zusätzlich bietet die Automechanika Networking-Lounges zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten in mehreren Hallen, die mit Sitzgelegenheiten, einer Kaffeebar und Pop-up-Ständen die Teilnehmer einladen, sich mit anderen Branchenexperten zu treffen und zu diskutieren. In die E-Commerce Lounge lädt Ebay, das zum ersten Mal an dem Branchenevent teilnimmt, als führender Online-Marktplatz für Autoteile und -zubehör ein. Bei der täglichen Happy Hour, die abends sowohl im Osten als auch im Westen des Geländes stattfindet, können Aussteller und auch Besucher in entspannter Atmosphäre bei einem Glas Bier oder Wein den Messetag ausklingen lassen und neue Kontakte knüpfen.

Weiterbildung

Fachbesucher dürfen sich auf ein breit gefächertes Programm freuen, das neue Technologien vorstellt und in dem Experten aktuelle Trends diskutieren. In der Automechanika Academy finden zu den Themenschwerpunkten ‚Innovation4Mobility‘, Zukunftswerkstatt 4.0, Karosserie & Lack und Classic Cars, Car Wash & Care sowie Detailing auf vier Vortragsbühnen zukunftsweisende Fachvorträge, Diskussionsrunden und Präsentationen statt.

Praxisorientierte Workshops

Insgesamt finden elf praxisorientierte Workshops in deutscher und englischer Sprache zum Thema Unfallschadeninstandsetzung täglich in der Galleria statt. Gemeinsam mit namhaften Partnern und moderiert von den Autodoktoren werden die wichtigsten Arbeitsschritte vorgestellt; von der systematischen Schadenerfassung und Schaden-Kalkulation, über Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen (FUP) und Karosseriearbeiten, bis zur Digitalisierung, Lackierung und ADAS Kalibrierung. Alle Details zu den dreistündigen kostenlosen Workshops sowie die Anmeldung findet man auf der Automechanika-Webseite unter www.automechanika.com/programm.

Talents4AA

Die neue Brancheninitiative ‚Talents4AA‘, die junge Talente für den Automotive Aftermarket begeistern möchte, präsentiert sich erstmalig auf der Automechanika Frankfurt und informiert an ihrem Stand über die vielfältigen Berufs- und Karrierechancen im Aftermarket. Ein Young Professional und ein Senior Manager stehen an allen Messetagen bereit, um die Fragen des jungen Fachpublikums zu beantworten und neue Mitglieder für den Verband, der seit seiner Gründung im März dieses Jahres stetig wächst, zu gewinnen.

Body & Paint Wettbewerb

Unter dem Motto ‚Mobilität im Wandel‘ geht der Karosserie & Lack Wettbewerb, unterstützt von Axalta, BASF Coatings/Glasurit und SATA, in die nächste Runde. Talentierte Lackierer aus der ganzen Welt gehen ins Rennen und gestalten mit viel Herzblut Motorhauben, die sie dem Publikum und einer internationalen Expertenjury zeigen. Die Preisverleihung findet am 16. September um 14 Uhr in der Halle 11 statt.