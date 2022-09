Automechanika 2022 Maha präsentiert Innovationen

Der Werkstattausrüster Maha präsentiert auf der Automechanika 2022 vom 13. – 17.09.2022 in Halle 8.0 an den Ständen C04, C06, C07 Innovationen aus dem Bereich Hebe- und Messtechnik.

Die Automechanika 2022 startet heute, am 13.09.2022. Mit dabei ist Maha. Das Unternehmen aus Haldenwang präsentiert in Frankfurt dabei seine volle Bandbreite an technischen Innovationen.

Foto: Maha Der Achs- und Getriebeheber aus der Baureihe Maha MPJ ist sowohl als bodenlaufende als auch hängende Variante erhältlich.

Gewohnt stark aufgestellt ist Maha im Bereich Hebetechnik. Mit dabei: Der Achs- und Getriebeheber aus der Baureihe Maha MPJ. Der MPJ 16.5/1200 2 S FA STOCK ist ein bodenlaufender Heber, der auf einem Fahrwerk mit vier Lenkrollen frei beweglich ist. Sein Pendant, der MPJ 16.5 750 1S HA STOCK, wird hängend in der Grube montiert. Beide stemmen Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 Tonnen.

Mobiler Radgreifer Maha RGA

Foto: Maha Die mobile Radgreifer-Hebebühne COLUMNLIFT RGA. hebt pro Säule bis zu 7,5 Tonnen.

Im Ausstellungsportfolio von Maha findet sich zudem die mobile Radgreifer-Hebebühne COLUMNLIFT RGA. Diese hebt pro Säule bis zu 7,5 Tonnen. Beim Rangieren bietet das schlanke Säulendesign eine gute Übersicht. Das wartungsarme, elektromechanische Antriebssystem sorgt für hohe Laufruhe, die herausragende mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantiert Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen. Dank des hochwertigen Schneckengetriebemotors ist eine exakte Höhenpositionierung ohne Nachlauf möglich. Die Säulenkommunikation erfolgt über Funk, die Energieversorgung über Batterien.

Maha Ma Star – ausgezeichnete Hebetechnik bis 6,5 Tonnen

Foto: Maha Big Daddy: In der Variante Ma STAR 6,5 stemmt die Zweisäulenhebebühne bis zu 6,5 Tonnen.

Ebenfalls an den Messeständen finden Maha-Kunden die Zweisäulenhebebühne Maha Ma STAR. In der Variante MA STAR 6.5 ist die Hebebühne für leichte Nutzfahrzeuge bis 6,5 Tonnen geeignet. Zudem wurde die Zweisäulenhebebühne mit einem Innovationsaward der Automechanika ausgezeichnet.

Maha MBT Lkw Connect: der vernetzte Rollenprüfstand für Lkw

Foto: Maha Der vernetzte Rollenprüfstand für Lkw Maha MBT Lkw Connect kann laut dem Werkstattausrüster aus Haldenwang zudem auch in ein bestehendes Firmennetzwerk eingebunden werden.

Ebenfalls ausgezeichnet mit einer Nominierung ist der neue digitale Lkw-Rollenprüfstand Maha MBT Lkw Connect. Mit der Connect Serie blickt Maha auf eine 50-jährige Entwicklungsgeschichte zurück. Die aktuelle Evolutionsstufe des digitalen Bremsenprüfstands Lkw Connect demonstriert, wohin sich die vernetzte Werkstatt hin entwickeln wird. Wer einen exklusiven Blick auf die Kombinationsmöglichkeiten der Lkw-Connect Serie mit modernster Softwaretechnik werfen will, den lädt Maha zu einem Besuch in die „Innovation Box“ ein – Zutritt nur in Begleitung eines Maha-Mitarbeiters.

Maha MCP Particle Counter – ab dem 1. Januar 2023 verpflichtend für die HU

Foto: Maha Partikelzählgeräte wie der Maha Particle Counter werden ab dem 1.1.2023 verpflichtend für die HU.

Ein weiteres Diagnosetool, dass ab dem 1. Januar 2023 zur Standardausrüstung von Nfz-Werkstätten gehören sollte ist das Abgasmessgerät Maha MCP Particle Counter. Mit Advanced-Diffusion-Charging-Messprinzip (DC) zählt das für die HU künftig unerlässliche Gerät exakt jedes Partikel bei der Abgasuntersuchung. Es prüft und diagnostiziert die Partikelanzahl im Teilstromverfahren, nach Angaben des Herstellers zeitsparend und problemlos.

Fertiggrube Maha Truckbay

Foto: Maha Die Maha Truckbay ist eine Fertiggrube, die sich auf Kundenwunsch individualisieren lässt - hier mit integriertem Rollen- und Achsspielprüfstand.

Abgerundet wird der Maha-Messeauftritt durch die Fertiggrube Maha Truckbay. Die LKW-Prüf- und Arbeitsgrube kann nach Angaben von Maha maßgeschneidert werden auf individuelle Kundenbedürfnissen. Maha begleitet seine Kunden dabei von der Planung bis hin zum Einbau.