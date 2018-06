Insgesamt 115.000 Besucher werden zum Truck Grand Prix am Nürburgring erwartet – bei blauem Himmel, Sonnenschein pur und sommerlichen Temperaturen ist da Partystimmung garantiert.

Neben den 1.000 und mehr PS zählenden Race-Trucks locken traditionell auch die Musik-Acts und die unzähligen schicken Lkw in der Müllenbachschleife Groß und Klein in die Eifel.

Volles Programm am FERNFAHRER-Stand

Natürlich ist auch am FERNFAHRER-Stand wieder einiges geboten: von der Marktschreier-Show mit Diesel-Dieter, dem täglichen „Talk am Truck“ bis hin zu exklusiven Boxenführungen für unsere Leser bei Hahn Racing. Am Sonntag erwartet die Besucher dann noch eine Autogrammstunde mit den Rennfahrer-Stars Jochen Hahn, Steffi Halm, Gerd Körber und Sascha Lenz.

Doch damit nicht genug: Abonnenten können sich im FERNFAHRER-Biergarten erfrischen, Rechtsanwalt Peter Möller und seine Kollegen von der Autobahnkanzlei stehen derweil für juristische Fragen bereit. Also, liebe Daheimgebliebene: Packt schnell eure sieben Sachen zusammen und schaut vorbei! Das FERNFAHRER-Team freut sich auf euch.