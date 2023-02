Acht Millionen investiert Dachser stärkt Logistikstandort Bremen

Dachser erweitert seine Logistikanlage im Güterverkehrszentrum (GVZ) in Bremen für insgesamt acht Millionen Euro – Wie die effiziente Anbindung der Seefracht an den Landverkehr gelingt

Dachser hat in den vergangenen Monaten die Umschlagfläche seines Logistikzentrums in Bremen erweitert, um für zukünftiges Wachstum gerüstet zu sein. Der Hallenanbau für den Geschäftsbereich European Logistics bietet mit rund 3.300 Quadratmetern nun mehr Platz für den Umschlag von Industrie- und Konsumgütern. Anfang Januar wurde die zusätzliche Fläche an der Senator-Blase-Straße in Betrieb genommen.

132 Tore fürs Be- und Entladen

Mit dem Hallenanbau verfügt das Dachser Logistikzentrum Bremen European Logistics nun über insgesamt 12.000 Quadratmeter Umschlagslager. An 132 Toren können an der Halle Lkw be- und entladen werden, 30 davon sind neu entstanden. Das Gesamtareal des Logistikzentrums ist nun knapp 74.000 Quadratmeter groß. „Wir haben das neue Areal im GVZ vor rund sechs Jahren bezogen, doch nun war es Zeit, mehr Platz zu schaffen, um dem wachsenden Sendungsaufkommen in Bremen weiter gerecht zu werden“, sagt Michael Schrader, General Manager European Logistics bei Dachser in Bremen. „Mit dem Neubau sind wir für die Zukunft gut aufgestellt.“

Teil der Investitionen ist die Vorbereitung für den Einsatz elektrisch betriebener Fahrzeuge. Neu entstanden sind hierfür acht Ladepunkte für Elektro-Pkw sowie vier Ladepunkte für Elektro-Lkw. Darüber hinaus wurde ein zusätzlicher Leitstand zur Fahrerbetreuung geschaffen. Knapp 200 Menschen sind bei der Dachser-Niederlassung im GVZ derzeit beschäftigt.

Enge Verzahnung mit der Seefracht

Bremen ist ein wichtiger Knotenpunkt im Dachser-Netzwerk. Über 350 Menschen arbeiten in der Stadt an verschiedenen Standorten für den Logistikdienstleister, unter anderem im Bereich Industrie- und Konsumgüter, Lebensmittel sowie in Büros für die Luft- und Seefrachtabwicklung. Die enge Verzahnung zwischen der Seefracht mit dem Landverkehr, also dem Weitertransport per Lkw, zeichnet den Standort Bremen den Angaben nach besonders aus „Wir arbeiten hier sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen von Dachser Air & Sea Logistics zusammen, alles greift ineinander“, erläutert Schrader. „Die Kunden haben damit den Vorteil, globale Logistikdienstleistungen aus einer Hand zu bekommen, denn die Seefracht wird in Bremen direkt in unser Landverkehrsnetz eingespeist und an Empfänger in ganz Europa zugestellt. Das macht die Lieferketten planbarer und effizienter, weil wir alle Prozesse selbst managen können.“

Transport beschleunigt

Der Dachser-Standort Bremen mit seiner Infrastruktur ist damit eine sogenannte „Container Freight Station“ im Dachser-Transportnetzwerk. Der Prozessablauf beim Transport von Seefracht wird beschleunigt, denn die teils erheblichen Transit- und Umladezeiten anderer, stark frequentierter Großhäfen entfallen. „In Bremen sind wir besonders schnell und flexibel und bieten unseren Kunden stets den Überblick entlang der gesamten Lieferkette“, führt Schrader weiter aus. Zwei Warehouse-Standorte für Lebensmittel sowie für Industriegüter ergänzen das Angebot von Dachser in Bremen.

