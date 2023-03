Abfahrtskontrolle mit NFC und App Continental mit nachvollziehbarer Lkw-Inspektion

Die Abfahrtskontrolle beim Lkw ist ein eher ungeliebtes Thema. Einfache Listen wiederum sind schnell abgehakt. In der Praxis kann dieses nachlässige Verhalten dann mitunter böse Folgen haben. Nun bringt das Technologie-Unternehmen Continental mit einer App namens Verified Inspection eine digitale Lösung auf den Markt. Mithilfe individueller NFC-Tags (Near Field Communication) ist das System nämlich nicht so leicht zu überlisten.

Verified Inspection kommt aus den USA nach Europa

In den USA ist die digitale Truck-Abfahrtskontrolle Verified Inspection bereits seit einiger Zeit im Einsatz und auch entsprechend patentiert. Jetzt kommt die Lösung auch nach Europa. Denn gerade Fuhrpark-Leiter und Werkstatt-Verantwortliche wissen, dass die Abfahrtskontrolle bisweilen stiefmütterlich gehandhabt wird – mit entsprechenden Folgen.

So funktioniert die Verified Inspection von Continental

Für die Lkw-Abfahrtskontrolle werden bis zu zehn Tags am Fahrzeug platziert. Während der Kontrolle durch den Lkw-Fahrer kann dieser die Ergebnisse der Prüfung in der Smartphone-App dokumentieren. Aber eben immer nur an der Stelle, an der er tatsächlich ist, weil der Tag abgescannt werden muss. Ein reines Abhaken im Fahrerhaus sitzend ist damit nicht mehr möglich. Die Informationen zum Fahrzeugzustand aus der Abfahrtskontrolle werden entsprechend archiviert. „Der Fuhrpark-Leiter erhält zuverlässigere Ergebnisse der Abfahrtskontrolle und kann schnell beurteilen, ob die entsprechenden Vorschriften tatsächlich eingehalten wurden“, erklärt Timo Ketterer, Leiter Service Product Management im Geschäftssegment Connected Commercial Vehicle Solutions bei Continental. Natürlich berücksichtigt das System dabei auch, wie lange der Lkw-Fahrer für die Kontrolle gebraucht hat.

In 15 Minuten zu mehr Sicherheit

Eine gründliche Inspektion aller sicherheitsrelevanten Funktionen – zum Beispiel der Reifen, der Beleuchtung oder des Laderaums – ist in vielen europäischen Ländern vorgeschrieben und dauert im Durchschnitt etwa 15 Minuten. Allerdings unterscheiden sich die Anforderungen von Land zu Land und für jede Transportart, sodass die Verfahren für die Abfahrtskontrollen unterschiedlich sind. Dem trägt die Continental-Lösung entsprechend Rechnung.

Lesen Sie auch