Spedition Bode aus Reinfeld in Schleswig-Holstein setzt auf LNG-Antrieb. Gleich 25 Iveco S-WAY NP in den Fuhrpark aufgenommen.

Die Spedition Bode aus aus Reinfeld in Schleswig-Holstein setzt auf Umweltschutz. Eine Photovoltaikanlage, Fahrerschuluungen, Kombinierte Verkehre oder auch alternative Antriebe helfen dem Unternehmen dabei, Emisssionen zu minimieren. Damit konnte die Spedition 44.482 Tonnen CO2 im Vergleich zum Vorjahr einsparen, heißt es nach eigenen Angaben.

Bode baut LNG-Flotte aus

Bereits seit 2019 hat Bode einen Stralis NP im Einsatz. Dieser bekommt nun Verstärkung: Gleich 25 LNG-betriebene Iveco S-WAY NP hat die Spedition nun in ihre Flotte aufgenommen. Hinzu kommt eine betriebseigene LNG-Tankstelle direkt an der Autobahn A1, die dort an eine große Lkw-Waschanlage angeschlossen ist. „Iveco ist klarer Vorreiter bei Gasfahrzeugen, das zeigt sich deutlich beim Verbrauch und somit bei der Reichweite“, erklärt Kai-Jörg Bode, Geschäftsführer der Spedition Bode. Zudem seien die Fahrer von der Leistung des Stralis NP begeistert.

Bode setzt auf Komfort für Fahrer

In Zeiten des Fahrermangels setzt die Spedition Bode auf allerlei Annehmlichkeiten im Lkw: Neben einer vollautomatischen Klimaanlage inklusive Standklima und einer Standheizung sorgen auch die Hi-Komfort-Sitze in Leder mit Lendenwirbelstütze für Wohlbefinden. Hinzu kommen ein Multifunktions-Lederlenkrad, ein Sonnenrollo an den Seitenscheiben, ein Kühlschrank mit Thermo-Isolierbox, ein Infotainmentsystem, große Gepäckfächer, ein schwenkbarer TVBT-Fernseher und Ambientebeleuchtung.