Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz gestartet. Status der Belegung von 20 Parkplätzen auf Onlline-Karte in Echtzeit einsehen.

Insgesamt 20 Parkplätze mit mehr als 1.060 Lkw-Stellplätzen in Rheinland-Pfalz sind künftig in ein Belegungssystem entlang eines 200 Kilometer langen Abschnitts der A61 integriert. Das System, das somit mehr als 25 Prozent aller Stellplätze des Bundeslandes auflistet, betreut die Verkehrszentrale des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Koblenz.

Gemeinsam mit Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, und Arno Trauden, Geschäftsführer beim Landesbetrieb Mobilität, schaltete Verkehrsstaatssekretär Andy Becht das Parkplatzbelegungssystem für Lkw als wichtigen Schritt hin zu digitalem Verkehrsmanagement, frei. Es baue eine verlässliche Datengrundlage über die Belegung der Rastanlagen durch Lkw-Verkehre auf. „Wir mussten eine Technik entwickeln, die mit den komplexen Fahrzeug-Bewegungen am Parkplatz klarkommt“, sagte Becht.

Zum Ziel des Projektes erklärt der LBM in einer Mitteilung die optimale und effiziente Nutzung aller Lkw-Stellplätze an der A61 zwischen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Die Kosten in Höhe von 3,6 Milliarden Euro trage der Bund, gefördert werde die Maßnahme von der EU im Rahmen des Projektes Ursa Major 2.

Das System