Diese Summe umfasst alle Baukosten der Verkehrsanlagen, unter anderem auch Erdarbeiten, Beleuchtung und Lärmschutz.

Ein „Fünf-Punkte-Plan für besseres Lkw-Parken“ umfasst darüber hinaus den verstärkten Einsatz telematischer Parkverfahren, Reduzierung des Lkw-Parksuchverkehrs durch den Einsatz von Parkleitsystemen, optimierte Nutzung des vorhandenen Lkw-Parkraums sowie die Prüfung neuer Parkraummodelle in Autobahnnähe.



„Unsere Lkw-Fahrer sorgen dafür, dass Handel und Wirtschaft in Deutschland in Bewegung bleiben. Sie sind jedes Jahr Zehntausende Kilometer auf den Autobahnen unterwegs. Das ist ein anstrengender Job – erholsame Pausen sind umso wichtiger“, betont der Minister.

Es fehlen 30.000 Lkw-Parkplätze

Durch den Einsatz des telematischen Kolonnen- und Kompaktparkens sollen Lkw auf vorhandenen Flächen künftig verdichtet parken können, plant das Ministerium. Im Idealfall könne demnach bereits vorhandener Lkw-Parkraum um bis zu 50 Prozent gesteigert werden – bei gleichem Flächenverbrauch. Erste Anlagen telematischer Parkverfahren sind bereits in Bayern und Rheinland-Pfalz in Betrieb. Weitere Projekte sind in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland in Planung.

Einsatz von Parkleitsystemen

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) erstellt unter Begleitung einer Bund-Länder Arbeitsgruppe auf Initiative des BMVI ein Konzept für ein bundeseinheitliches Lkw-Parkleitsystem (PLS) auf Autobahnen. Hierbei soll die Vernetzung aller derzeit verfügbaren digitalen Informationen vorangetrieben werden.

Optimierte Nutzung vorhandenen Lkw-Parkraums

Pkw-Fahrer rasten überwiegend tagsüber, Lkw-Fahrer überwiegend nachts. Durch die Freigabe der Pkw-Stellflächen für Lkw in den Nachtstunden kann nach Ansicht des BMVI zusätzlicher Lkw-Parkraum nachts geschaffen werden.

Lkw-Parkraum in Autobahnnähe

Bislang werden neben der Bundesautobahn Lkw-Stellplätze in Gewerbegebieten von privaten Investoren gebaut und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben (Autohöfe). Ein wichtiger Baustein zur Lösung der Lkw-Parkplatzproblematik kann laut BMVI die finanzielle Förderung von privaten Investitionen sein. Das BMVI arbeitet zurzeit an einer Förderrichtlinie für Lkw-Stellplätze im Nahbereich von Autobahn-Anschlussstellen, insbesondere im Bereich von Industrie- und Gewerbegebieten.