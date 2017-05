Volvo: Autos reisen per Zug von China nach Europa

In einen Zug passen laut Volvo 225 Autos. Pro Container seien drei Fahrzeuge sicher verstaut. Mit wachsendem Exportvolumen rechnet der Hersteller auch mit einer höheren Transportfrequenz. Zunächst startet ein Zug pro Woche in Richtung Europa. Volvo ist nach eigenen Angaben der erste Autohersteller der Welt, der in China produzierte Fahrzeuge über die neue "One Belt, One Road"-Handelsinitiative per Schiene nach Europa transportiert. Die Transportzeiten seien dabei um zwei Drittel kürzer als bei dem Transport per Schiff. Die ersten Volvo S90 sollen am 31. Mai in Zeebrugge eintreffen.