Von China nach Frankreich in weniger als zwanzig Tagen. Contargo nimmt Container auf dem Binnenschiff in Valenciennes in Empfang.

Premiere geglückt: Contargo hat gestern erstmals am Terminal in Valenciennes Container gelöscht, die zwei Tage zuvor in Duisburg per Bahn aus China angekommen waren. Von dort wurden dsie dann mit einem von Contargo betriebenen Binnenschiff nach Frankreich transportiert.

Vom Dusiburger Hafen nach Valenciennes

Die für den französischen Markt bestimmten Seecontainer wurden an zwei Terminals im Duisburger Hafen verladen. Die Strecke von Duisburg nach Nordfrankreich legten die Container mit einem 110 Meter langen und 11,40 Meter breiten Binnenschiff vom Typ Grand Rhine zurück, das eine Gesamtkapazität von 104 TEU hat. Das von Contargo betriebene Terminal in Valenciennes ist das einzige in der Region Hauts-de-France, das Binnenschiffe dieses Typs abfertigen kann. Die Transportzeit von Duisburg nach Valenciennes per Binnenschiff beträgt rund 60 Stunden.

In der Hälfte der Zeit von China nach Frankreich

Dieser neue Binnenschiffs-Dienst ermöglicht es laut Contargo, die für den französischen Markt bestimmten Container zu konsolidieren, die wöchentlich mit rund dreißig Zügen aus China eintreffen. Insgesamt waren die Container weniger als 20 Tage unterwegs und damit halb so lange wie auf dem Seeweg. „Mit der Coronakrise und ihren Auswirkungen auf den internationalen Warentransport hat sich der Bahncontainerverkehr zwischen China und Europa im Jahr 2020 stark entwickelt, mit Duisburg als Drehscheibe für die Endverteilung in alle europäischen Länder", berichtet Gilbert Bredel, Geschäfstführer von Contargo North France.