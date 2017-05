Tesla: Erstes Bild vom Elektro-Lkw veröffentlicht

Tesla Semi soll die neue Unternehmenssparte laut Tesla-Chef Musk heißen. Semi steht für Semi-Trucks, der US-amerikanischen Bezeichnung für schwere Sattelschlepper. Der Name ist Programm: Das Fahrzeug sei für den Transport schwerer Güter gedacht. Trotzdem dürften sich die Fahrer auf ein Fahrgefühl "wie in einem Sportwagen" freuen. Im Interview im Rahmen der TED-Konferenz erklärte Elon Musk, ein Prototyp des Elektro-Lastwagens existiere bereits. Der Elektro-Lkw solle jeden Diesel-Lkw in den Schatten stellen und sei für lange Strecken ausgelegt – wie Tesla dabei das Problem der Batteriekapazität handhaben will, ist noch nicht bekannt.