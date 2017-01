Tag der Logistik: Ein Blick hinter die Kulissen

Am Tag der Logistik will die Branche auf sich aufmerksam machen und damit das Bewusstsein für die Bedeutung der Logistik schärfen, heißt es in einer Mitteilung der Bundesvereinigung Logistik (BVL), dem Initiator der Veranstaltung.

Bisher haben sich mehr als 100 Unternehmen, Organisationen und Institutionen aus Industrie, Handel und Logistikdienstleistungen mit ihren Events angemeldet. Darunter finden sich deutsche, österreichische, ungarische, türkische und schweizerische Teilnehmer. Die Auswahl der Veranstaltungen und die Anmeldung finden Interessierte auf der Website www.tag-der-logistik.de.