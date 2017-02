Nah an der Praxis: trans aktuell-Symposien bei Speditionen

Wie im vergangenen Jahr finden die Symposien nicht in anonymen Tagungshotels, sondern direkt in der Praxis bei Speditionen statt.

8. März 2017: Tender Management 4.0:

Worauf es bei Ausschreibungen ankommt, erfahren Sie am 8. März beim trans aktuell-Symposium bei Hellmann Worldwide Logistics in Osnabrück. "Tender-Management 4.0 – Endlich wieder Geld verdienen!", lautet der Titel der Veranstaltung. Unterstützt wird sie von der Agentur Mainblick aus Frankfurt.

29. März 2017: Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern:

Einen Termin außer der Reihe bildet das Symposium am 29. März auf dem Nürburgring. Es findet am Rande des Young Professionals Truck Awards (YPTA) statt, bei dem der ETM Verlag angehende Berufskraftfahrer neue Lkw testen lässt. Thematisch angebunden ist das Symposium, das der Frage nachgeht, wie Speditionen in Zeiten des Fachkräftemangels erfolgreich Fahrer finden und binden.

12. Juli 2017: Erfolgreich Kunden binden

Eine Station ist am 12. Juli bei IDS Logistik in Kleinostheim geplant. Dann dreht sich alles ums Thema "Kunden binden". Inklusive ist ein Besuch bei Gries Deco, einem der IDS-Großkunden, der die Depot-Märkte mit Waren versorgen lässt.

29. November 2017: Handelslogistik

Am 29. November steht bei der Krage Spedition in Langenhagen dann die Handelslogistik im Fokus. Deren Chef Mathias Krage ist Präsident des Deutschen Speditions- und Logistikverbands (DSLV).

Informationen und Anmeldung

Anmeldung unter etmevents.de/tasymposien 2017. Teilnahmegebühr: 249 Euro (netto) pro Person und Termin, Rabatte bei Besuch aller Veranstaltungen.