Kampf dem Toten Winkel: Lidl und Pfenning Logistics engagieren sich

Nach eigenen Angaben wird Pfennig in den kommenden Wochen bundesweit an drei weiteren Standorten Spiegeleinstellplätze eröffnen. "Unsere gut geschulten Fahrer tragen eine hohe Verantwortung für ihren Job, da sie in der Regel in stark frequentierten Innenstadtbereichen auf den Zentimeter genau rangieren müssen. Das fällt mit richtig justierten Spiegeln natürlich leichter", sagt Manuel Pfenning, Prokurist des Logistikers, in einer Mitteilung.

Unfälle vermeiden



"Wir wollen bei der Belieferung unserer Filialen für größtmögliche Sicherheit sorgen und helfen, Unfälle zu vermeiden", sagt Michael Thalmann, Betriebsleiter von Lidl in Gera. Demnach liefert allein Pfenning täglich mehrere hundert Paletten verschiedener Warengruppen an die 106 Filialen des Lidl-Logistikstandorts Gera aus. Bei den vielen Kilometern, die Pfenning Logistics so täglich für Lidl zurücklege, haben Sicherheit und Verlässlichkeit daher oberste Priorität.



Eingeschränkte Sichtverhältnisse sind noch immer eine häufige Ursache für Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lkw. Ein Spiegeleinstellplatz besteht aus Parkplatzmarkierungen, die in verschiedene Felder aufgeteilt sind. Jedes Feld korrespondiert mit einem der Spiegel am Lkw.



Eröffneten den Spiegeleinstellplatz für Lkw in Gera, (von links): Michael Thalmann, Betriebsleiter Lidl Gera, Claudia Baumgartner, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Gera, Yeliz Kavak-Küstner, Leiterin Unternehmenskommunikation Pfenning Logistics, Holger Schulz, Leiter Verkehr der Thüringer Landespolizeidirektion.