Forum der IHK Stuttgart zum Fahrpersonalrecht : Klarheit schaffen

Wohl kaum etwas bringt manchen in der Branche so in Wallung wie das Thema Lenk- und Ruhezeiten. „Kein Gebiet ist so interpretationsfähig“, sagt auch Götz Bopp, Abteilungsreferent Güterverkehr und Logistik der IHK Region Stuttgart, die aus diesem Grund zu einem „Stuttgarter Forum für Fahrpersonalrecht“ geladen hatte.