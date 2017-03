Elektromobilität: Daimler steigt bei ChargePoint ein

Mit der strategischen Beteiligung an ChargePoint geht Daimler im Rahmen der Unternehmensstrategie CASE (Connected, Autonomous, Shared & Service und Electric Drive) einen weiteren Schritt. Das gelte insbesondere hinsichtlich der neuen Produktmarke EQ, unter der Daimler künftig das Know-how rund um die intelligente Elektromobilität von Mercedes-Benz bündeln möchte. Im Rahmen der Elektromobilitätsoffensive von Mercedes-Benz Cars will das Unternehmen in den nächsten Jahren rund zehn Milliarden Euro in den Ausbau des Produktportfolios der Marke EQ investieren.

ChargePoint gelte mit mehr als 33.000 Ladespots im Segment der elektromobilen Ladelösungen weltweit als führender Anbieter und sei darüber hinaus Marktführer in den USA, heißt es seitens Daimler. Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Antriebs steige die Nachfrage nach innovativen Ladelösungen. Ziel sei es, durch den gezielten Aufbau von Infrastruktur und Dienstleistungen der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen.