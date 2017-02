Deutsch-schwedische Partnerschaft beschlossen: Merkel offen für Oberleitungs-Lkw

Die Studie soll die Vor- und Nachteile verschiedener technischer Lösungen, mögliche Geschäftsmodelle und Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie soll ferner eine Kosten-Nutzen-Analyse und eine Karte über infrage kommende Straßen umfassen. Die Studie ist Teil einer beschlossenen "deutsch-schwedischen Partnerschaft für Innovation". Neben der Mobilität erstreckt sich diese Kooperation auch auf die Bereiche Industrie 4.0, Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen sowie auf den Gesundheitssektor. Mit Blick auf das Projekt "E-Highway" sprach sich Merkel dafür aus, die entsprechenden Aktivitäten voranzutreiben und Möglichkeiten eines grenzüberschreitenden Korridors zwischen Schweden und Deutschland auszuloten.

Merkel im Gespräch mit Scania und Siemens

Merkels Gesprächspartner waren der Schweden-Chef des Technologiekonzerns Siemens, Ulf Troedsson, sowie der Vorstandsvorsitzende des Fahrzeugbauers Scania, Henrik Henriksson. Beide Akteure haben im Juni vorigen Jahres in der schwedischen Region Gävleborg den weltweit ersten elektrifizierten Autobahnabschnitt für Lkw in Betrieb genommen, auf dem ein Oberleitungs-Lkw der Spedition Ernsts Express fährt.

Henriksson sagte, es sei eine Ehre, Kanzlerin Merkel Scanias Bemühungen beim E-Highway erläutern zu dürfen. Die Vereinbarung zwischen Schweden und Deutschland unterstreiche den Wert von strategischen Partnerschaften, die auf den Aufbau von nachhaltigen Transportlösungen abzielten. Ein Beispiel für solche Partnerschaften sei der in der Region Gävleborg eröffnete E-Highway.

Spedition Bode wird Partner des Pilotprojekts in Deutschland

Nach dem Vorbild von Schweden sollen elektrifizierte Autobahnabschnitte für den Güterverkehr auch in Deutschland entstehen. Geplant ist das Ganze im Rahmen von Feldversuchen in Hessen und Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein hat die dortige Landesregierung dafür einen sechs Kilometer langen Abschnitt auf der A1 zwischen Lübeck und Reinfeld ausgewählt. Die in Reinfeld ansässige Spedition Bode ist von Beginn der Planungen in das Projekt involviert und wird sich mit einem Oberleitungs-Lkw daran beteiligen. Am Freitag empfängt Geschäftsführer Kai Bode auf seinem Betriebsgelände Staatssekretär Jochen Flasbarth aus dem Bundesumweltministerium und Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD).

Flasbarth wird Albig bei der Gelegenheit einen Förderbescheid übergeben. Denn das Projekt erhält eine millionenschwere Förderung aus dem Programm "Erneuerbar Mobil" des Ministeriums. Antragsteller ist das Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Kiel. Es kooperiert beim geplanten E-Highway auf der A1 mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum der Fachhochschule Kiel. Ende 2018 soll die Strecke gebaut sein und der erste Oberleitungs-Lkw darauf verkehren.