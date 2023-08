Schon heute fehlen in Deutschland hunderttausende Fachkräfte in der Logistikbranche. Das im Juni von der Bundesregierung beschlossene Einwanderungsgesetz soll Abhilfe schaffen und eine schnellere und unbürokratischere Einwanderung von Fachkräften auch aus Staaten außerhalb der EU – so genannten Drittstaaten – ermöglichen. Nach Angaben des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) fehlen in Deutschland aktuell 80.000 bis 100.000 Berufskraftfahrer.

Auch Marcel Hergarten, Geschäftsführer der Hergarten-Gruppe, nach eigenen Angaben einer der führenden Logistikpartner der Stahlindustrie, beschäftigt der Fachkräftemangel schon länger. Auch wenn das Gesetz sicherlich dazu beiträgt, die Lage etwas zu entschärfen, reicht dieser Schritt nach Ansicht des Geschäftsführers nicht aus.

Der Standort Deutschland müsse daher auch für Fachkräfte von außerhalb der EU attraktiver werden. „Schließlich ist es ein simples Rechenbeispiel, dass bei jährlich 30.000 zusätzlichen, unbesetzten Berufskraftfahrer-Stellen in unserer alternden Gesellschaft die auseinanderklaffende Lücke allein mit deutschen Fachkräften niemals zu schließen ist“, betont Hergarten. Die Instabilität der Lieferketten und der dafür notwendigen Infrastruktur habe dies in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich gezeigt. Auch wenn die Pandemie und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sicherlich zur Verschärfung der Situation beigetragen haben, ist der Diskurs um den Fachkräftemangel schon länger im Gange.

Wie Hergarten das Problem angeht

Bei der Hergarten-Gruppe steht das Thema deshalb ganz oben auf der Agenda. So will das Unternehmen vor allem das teilweise schlechte Image des Berufskraftfahrers und der Branche insgesamt in ein besseres Licht rücken. Die Tätigkeiten eines Berufskraftfahrers sollen entsprechend honoriert und wertgeschätzt werden. Hier sieht Hergarten auch das Management gefordert: Der Geschäftsführer unterstreicht, dass es die Aufgabe des Arbeitgebers ist, für eine angemessene Bezahlung zu sorgen und den Mitarbeitern zu zeigen, dass sie ein wichtiger Teil des Teams sind. „Welche Einstellung jedoch andere Menschen haben, die ihm während des Arbeitstags begegnen, was er auf den übervollen Straßen in Deutschland erlebt, darauf habe ich keinen Einfluss“, betont Marcel Hergarten. Beim Thema Fachkräftemangel würden aber alle in der Logistik in einem Boot sitzen.

Rockband Brings verschafft Branche Gehör

Aber das Problem geht weit über die Branche hinaus - auch Künstler und Musiker sind besorgt. Genau deshalb wollte Peter Brings von der Kölner Kultband Brings einen genaueren Blick hinter die Kulissen werfen. Der Sänger und Gitarrist der Band führte deswegen erst kürzlich ein Interview mit dem Hergarten-Geschäftsführer (siehe angehängtes Video). Brings will sich künftig verstärkt für das aus seiner Sicht sehr wichtige Thema engagieren. Hergarten pflegt inzwischen eine enge Zusammenarbeit mit der Band. Denn so entsteht mehr Sichtbarkeit für die Probleme der Logistikbranche – auch im Alltag. „Ich wünsche mir sehr, dass sich noch mehr Menschen die Zeit nehmen, tiefer in das Thema einzusteigen“, betont Spediteur Marcel Hergarten. Denn der Fachkräftemangel betrifft schließlich alle Branchen.

Das Unternehmen Hergarten

Die Hergarten-Gruppe aus Köln blickt bereits auf 120 Jahre Erfahrung als Stahlspedition zurück. Sie beschäftigt rund 350 Mitarbeiter und setzt etwa 200 Lkw ein. Als Spediteur und Partner der Stahlbranche bietet das Unternehmen in diesem Bereich logistische Dienstleistungen an. Hergarten hat unter anderem Niederlassungen in Köln, Neuss-Holzheim, Deizisau (bei Stuttgart), Kornwestheim, Nürnberg, Frankenberg, Tuttlingen und Neuhausen auf den Fildern.