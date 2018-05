Damit Sie live dabei sein können, bietet eurotransport.de zusammen mit dem Mobilitätsportals Motordiolag einen Live-Stream an. Vom 29. und 30. Mai hat Motordialog in Halle 8.1, Stand E-040 ein Live-Studio auf The Tire Cologne eingerichtet. Mit Talkshows, Interviews und News erhalten Interessierte aktuelle Information und relevante Branchennews. Der Livestream selbst wird von MOTORDIALOG produziert.

Verfolgen Sie The Tire Cologne jetzt im Livestream

ETM und Motordialog kooperieren

Als Vorgeschmack zum neuen Branchentreff für Reifen- und Werkstattservice bietet das Mobilitätsportal zudem einen virtuellen Messerundgang an. Motordialog selbst verbreitet die Sendebeiträge und Livestreams auf der eigenen Homepage sowie allen relevanten Social Media-Kanälen.

