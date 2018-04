"Ich habe das Präsidentenamt sehr gern ausgeübt und halte die Anliegen des DVF für wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Dem Präsidium und den Mitgliedern des Deutschen Verkehrsforums möchte ich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren danken", erklärte Dr. Nußbaum in Berlin.

Nußbaum stand dem Verband seit 2015 vor. Das Präsidium und die

Geschäftsführung dankten ihm für sein verbandliches und persönliches Engagement für die Mobilitätsbranche: „Dr. Ulrich Nußbaum hat in seiner Funktion unternehmerischen Blick und politische Erfahrung in das Deutsche Verkehrsforum eingebracht und damit viel bewegt. Er hat wichtige Akzente auf Zukunftsthemen gesetzt, wie etwa auf eine nachhaltige Infrastrukturfinanzierung, auf die Chancen und Notwendigkeiten der Digitalisierung und auf einen innovationsfreundlichen Klimaschutz." DVF-Präsidiumsmitglied Dr. Stefan Schulte sagte im Namen des DVF-

Präsidiums: „Wir freuen uns, dass mit Dr. Ulrich Nußbaum ein Fürsprecher der Mobilität ins BMWi einzieht."



Über die Nachfolge Nußbaums im Amt des DVF-Präsidenten soll in Kürze eine Entscheidung fallen.